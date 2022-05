Fa il salto con la Ford F-150 Raptor e finisce male [Video]

Avere un fuoristrada potente e performante come la Ford F-150 Raptor può spingere verso qualche eccesso, dagli esiti imprevisti. Lo ha scoperto a sue spese un proprietario di questo muscoloso pick-up, che si è concesso un bel salto su un rilievo artificiale. L’esecuzione è stata gradevole dal punto di vista estetico, ma il tizio ne è uscito con le ossa rotte, nel senso letterale del termine.

Il violento atterraggio, infatti, gli ha procurato la frattura di una vertebra, dovuta alla forte compressione. L’autore dell’infelice impresa, noto come Caz su Instagram, ammette di aver esagerato con la sua Ford F-150 Raptor, dotata di sospensioni di serie. Il salto sul dosso è avvenuto a circa 100 km/h di velocità. A dare questa cifra ci ha pensato lui stesso, ai microfoni di The Drive. Ora sarà costretto a sospendere per un po’ di tempo l’hobby dei salti. Se (e quando) riprenderà la sua passione, sicuramente farà uso di maggiori cautele.

La voglia di concedersi qualche funambolismo in auto è abbastanza diffusa fra i proprietari di certi fuoristrada, specie dall’altra parte dell’Oceano. Per il salto di cui ci stiamo occupando è stato scelto un modello di grande presenza scenica e di alti contenuti funzionali. La Ford F-150 Raptor, disponibile da qualche mese anche in Italia, non è un veicolo per tutte le tasche, a causa del prezzo di listino impegnativo.

Cuore pulsante di questo imponente pick-up, lungo 5.59 metri e largo 1.99 metri, è un motore EcoBoost V6 biturbo da 3.5 litri di cilindrata. La potenza massima tocca quota 456 cavalli a 5850 giri al minuto, mentre la coppia raggiunge il suo picco a 3000 giri al minuto, spingendosi a 691 Nm. Benché il peso sia nell’ordine dei 2654 chilogrammi, l’accelerazione è piuttosto vigorosa, come testimonia il passaggio da 0 a 100 km/h, coperto in soli 5.4 secondi. Stiamo parlando di un veicolo inarrestabile, ma quando si fanno certe acrobazie…il fisico può risentirne. L’esperienza raccontata oggi lo insegna!