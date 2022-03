Le riprese dinamiche alla Ford F-150 Raptor finiscono male… [Video]

Una Ford F-150 Raptor si stava concedendo all’obiettivo, per delle riprese dinamiche ad alto carico di adrenalina. Purtroppo la telecamera messa su un altro veicolo si è improvvisamente staccata dalla complessa struttura di supporto, finendo miseramente a terra. Immagino lo stato d’animo del team impegnato a registrare le scene.

Per fortuna il muscoloso pick-up statunitense non è stato colpito, ma le attrezzature di ripresa dovranno essere sostituite. Un piccolo costo, rispetto alla portata degli investimenti pubblicitari. Oggi le case automobilistiche spendono molti soldi per assicurarsi dei video promozionali avvincenti. Questi sono confezionati con tecnologie e metodi di ripresa sempre più raffinati, per esaltare il livello di coinvolgimento del pubblico.

Ford F-150 Raptor 2021: immagini ufficiali Guarda le altre 30 fotografie →

Purtroppo, anche nei migliori gruppi di lavoro può succedere l’imprevisto. Il filmato odierno lo conferma. Sarebbe curioso guardare la clip registrata dalla telecamera finita al suolo. Volendo, ci si può sforzare di vedere anche in questo caso la parte mezza piena del bicchiere: il fatto che il video sia diventato virale ha comunque veicolato l’immagine della Ford F-150 Raptor. Una pubblicità in più, se vogliamo…