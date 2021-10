Questa Ford F-150 Raptor è pronta per Halloween [Video]

Che gli americani amino divertirsi in modo stravagante è un fatto risaputo. Loro trovano sempre il modo per stupire e il video odierno, che coinvolge una Ford F-150 Raptor, sta a dimostrarlo. Con Halloween in fase di avvicinamento, il proprietario del grosso pick-up a stelle e strisce ha deciso di piazzare un finto scheletro umano sull’orlo del cassone posteriore.

La cosa, apparentemente macabra, ha un risvolto simpatico, che viene a galla nel filmato quando dall’auto a seguire giungono dei colpi di clacson, incitati dal cartello “Honk for a Treat” piazzato sul grosso veicolo statunitense. A quel punto, l’uomo al volante della Ford F-150 Raptor attiva un comando che fa spruzzare dell’acqua all’altezza del “pisello”.

Le risate fragorose di chi assiste alla scena (e la riprende) confermano la buona riuscita dell’esperimento, nella sua dimensione ludica. Il fatto che il video sia diventato virale, con oltre un milione di visualizzazioni al momento della pubblicazione del nostro post, è un’ulteriore prova dell’ottimo risultato messo a segno dall’autore dell’idea. A voi le immagini. Buona visione!