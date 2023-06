Volkswagen ID. Buzz: pubblicate le prime foto ufficiali della versione a passo lungo

Oggi alle 18:30 è prevista la presentazione ufficiale del nuovo membro della gamma Volkswagen: il Volkswagen ID. Buzz a passo lungo. Attraverso un’anteprima, il brand tedesco ha rilasciato le prime immagini del nuovo EV, progettato per il mercato europeo, canadese e statunitense e prodotto in Germania.

La rivelazione si svolgerà ad Huntington Beach, sulle rive del Pacific Coast Highway vicino a Los Angeles, in un’ode al culto surfista e come parte integrante del più grande festival dedicato al VW Bus negli Stati Uniti.

In parallelo, l’America celebrerà l’arrivo del nuovo ID. Buzz attraverso una festa dal sapore vintage: il Volkswagen Bus Day. Questo evento si snoderà da New York a San Francisco, in un tour memorabile, che approderà poi in Germania, dove debutterà la versione europea del Volkswagen ID. Buzz a tre file. Quest’ultimo sarà presentato dal 23 al 25 giugno durante il VW Bus Festival ad Hannover.

Propone fino a sette posti a sedere e una capacità di carico fino a 2469 litri

Con le sue dimensioni maestose di 4962 mm di lunghezza e fino a sette posti a sedere, la nuova versione del van totalmente elettrico si presenta come la candidata ideale per il mercato nordamericano.

L’aumento del passo di 250 mm ha consentito di implementare una terza fila di sedili, che porta la capacità di carico fino a 2469 litri. L’e-van dispone inoltre di una nuova batteria da 85 kWh, per un’autonomia ancora più estesa.

Non solo dimensioni: VW ha incluso anche una nuova pompa di calore per aumentare l’efficienza nei mesi invernali. L’ID. Buzz LWB ha anche un nuovo motore elettrico da 286 CV, capace di raggiungere i 160 km/h (limitati elettronicamente) nella versione americana, mentre quella europea, con motore da 204 CV, toccherà i 145 km/h. Non da meno l’accelerazione, con uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 7,9 secondi.

Gli appassionati del brand tedesco possono aspettarsi grandi cose nel 2024, con l’arrivo del Volkswagen ID. Buzz GTX ad alte prestazioni. Questo modello proporrà una configurazione dual motor da 340 CV e promette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,4 secondi.

Le prime consegne partiranno nel 2024

Tra le innovazioni di spicco della versione a tre file, troviamo un display head-up, un sistema di infotainment di ultima generazione e il Remote Parking via smartphone. Non manca un tetto panoramico high-tech, dotato di un vetro intelligente di 1,5 m², il più grande mai realizzato dalla casa automobilistica tedesca.

Questo elemento unico può passare da trasparente a opaco semplicemente usando lo slider touch o l’assistente vocale. In aggiunta, la versione nordamericana sarà equipaggiata con sedili climatizzati e il logo Volkswagen anteriore illuminato.

Le prime consegne del Volkswagen ID. Buzz a passo lungo sono attese per il 2024, con una distribuzione che si svilupperà in modo quasi simultaneo sia in America che in Europa. È sicuramente un prodotto unico per chi desidera vivere l’esperienza di viaggio senza rinunciare a sostenibilità e tecnologia.