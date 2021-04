Renault Fuego: il ritorno come SUV coupé elettrica?

Dopo la utilitaria R5 e la piccola R4, la Casa della Losanga potrebbe riesumare anche la sportiva Renault Fuego. Attesa per il 2024, dovrebbe essere proposta come SUV coupé a propulsione elettrica, in quanto rappresenterebbe la gemella della Nissan Ariya che misura 460 cm in lunghezza, 185 cm in larghezza, 166 cm in altezza e 278 cm nel passo.

Affiancherà la nuova Renault Mégane?

Inoltre, la rediviva Renault Fuego rappresenterà anche il modello ‘alter ego’ in chiave sportiva della prossima Mégane. Quest’ultima, infatti, sarà la versione di serie della concept car Renault Mégane eVision svelata lo scorso anno. La compatta francese adotterà la carrozzeria SUV di dimensioni compatte, nonché la specifica piattaforma modulare CMF-EV sviluppata per le auto a propulsione elettrica.

Fino a 400 CV di potenza

Come la Nissan Ariya, anche la nuova SUV coupé Renault Fuego a propulsione elettrica dovrebbe essere proposta nelle versioni da 65 kWh e 90 kWh a trazione posteriore da 218 CV e 242 CV, affiancata dalle declinazioni da 65 kWh e 90 kWh con la trazione integrale e-4orce da 279 CV e 306 CV, senza dimenticare la configurazione Perfomance da quasi 400 CV di potenza complessiva.