Renault Espace 2023: in arrivo la nuova generazione

La Renault Espace è stato un modello iconico che ha fatto la storia della Casa del Rombo. La prima generazione, nata nel 1984, ha inaugurato il segmento delle monovolume moderne, rivoluzionando per sempre la concezione di auto da famiglia, grazie alla sue soluzioni innovative e versatili che l’hanno resa perfetta per i lunghi viaggi.

Renault Espace: il ritorno di un mito

La vettura è stata prodotta nel corso del tempo in ben 5 generazioni, ora però è arrivata da Parigi la notizia che il Costruttore d’oltralpe utilizzerà il nome “Espace”, ma in realtà la vettura avrà un layout totalmente diverso, capace di adattarsi alle ultime tendenze del mercato. Il debutto dovrebbe avvenire nel corso della prossima primavera.

Renault Espace: nuova forma e massimo confort

La prossima generazione della Espace abbandonerà infatti le forme da monovolume che l’hanno resa famosa per adottare un’architettura da SUV di generose dimensioni. La vettura potrà quindi di contare di un assetto rialzato, ma potrà contare su un abbondante spazio interno e di un elevato confort di marcia.

Meccanica 100% elettrica?

Al momento il Costruttore francese ha diffuso soltanto una misteriosa immagine della vettura che mostra una porzione della vista posteriore dove è possibile osservare il nome del modello con la “E” finale dorata. Quest’ultimo dettaglio potrebbe indicare che la nuova Espace potrebbe essere abbinata ad una meccanica 100% elettrica. La vettura dovrebbe sfruttare la nuova piattaforma CMF-CD sviluppata dall’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, utilizzata anche da altri modelli come, ad esempio, Nissan X-Trail.

Erede della Koleos

Nonostante le poche informazioni trapelate sulla vettura, possiamo immaginare che la futura Espace adotterà dimensioni importanti, cosa che potrebbe farle superare una lunghezza di 4,7 metri. Secondo i piani industriali di Renault, la Espace potrebbe occupare lo spazio lasciato vuoto dalla Koleos che uscirà di scena nel 2023. La nuova Renault Espace sarà quindi un’ammiraglia a ruote alte in grado di offrire il massimo confort per i lunghi viaggi, inoltre sarà in grado di ospitare comodamente tra le cinque e le sette persone adulte, grazie ad un abitacolo modulare.