La Nissan X-Trail 2023 arriva in Europa

Il nuovo Nissan X-Trail arriva sulle strade europee. Si tratta della quarta generazione di X-Trail, che con oltre 20 anni di storia e 7 milioni di unità vendute nel mondo è uno dei veicoli più popolari della Casa giapponese. Sicuramente quest’ultima versione ha fatto un ulteriore passo in avanti in termini di contenuti, tecnologia e comodità.

Anche lui è elettrificato

Nuovo X-Trail è il quinto modello elettrificato lanciato da Nissan nel 2022 ed è contraddistinto da un design elegante e moderno, con un abitacolo premium e funzionali. Il nuovo SUV giapponese è tra l’altro l’unico elettrificato sette posti nella sua categoria, ed è il primo modello equipaggiato con le due tecnologie esclusive, Nissan e-POWER ed e-4ORCE, con Pro PILOT Assist, e-Pedal Step e tecnologie di sicurezza per una guida comoda e sicura. Completano il quadro sistemi di connettività per una migliore vita a bordo e per interagire da remoto con la vettura.

Rientra nella strategia elettrificata di Nissan

Il 2022 si conferma uno degli anni più importanti di sempre che segna una grande spinta verso la visione Nissan di mobilità sostenibile. Ora la gamma di crossover Nissan è la più nuova e completa del panorama automobilistico italiano, con Juke Ibrido, Qashqai e-POWER, ARIYA 100% elettrico e X-Trail e-POWER, che offrono diverse soluzioni di elettrificazione e tecnologie innovative per ogni esigenza dei clienti. Sempre nel 2022, Nissan ha lanciato il nuovo Nissan Townstar 100% elettrico, il veicolo commerciale buono per le consegne nelle aree urbane.

Nissan X-Trail: motori

Ci sono due motori elettrici, uno per ogni asse, gestiti da un sofisticato sistema che regola la forza motrice e l’azione frenante sulle singole ruote, per garantire sicurezza, controllo e comfort di marcia senza precedenti su ogni tracciato, ogni superficie e in ogni condizione. La forza motrice reagisce ai cambi di aderenza 10.000 volte più rapidamente rispetto a un sistema 4WD meccanico tradizionale, così in curva, su strade bagnate o innevate, il veicolo segue fedelmente la traiettoria impostata dal guidatore. Il motore sull’asse anteriore ha una potenza pari a 204 CV mentre quello sull’asse posteriore ha potenza pari 136 CV. La potenza totale del sistema e-4ORCE è di 213 CV dato che i due motori non erogano mai contemporaneamente le rispettive massime potenze. L’accelerazione è bruciante e bastano 7 secondi per passare da 0 a 100km/h.

Nissan X-Trail: prezzi

Nuovo Nissan X-Trail è disponibile in 4 allestimenti, Visia, Acenta, N-Connecta e Tekna, tutti esclusivamente con propulsore e-POWER, con prezzi a partire da 38.080 euro. La vettura può essere ordinata presso le concessionarie della rete Nissan e le prime consegne sono previste entro l’autunno.