Nissan X-Trail N-Design 1.3 DIG-T 160 DCT: la prova su strada

Prima di lasciare spazio alla nuova generazione, la X-Trail continua a rappresentare un’alternativa interessante per le famiglie che ricercano una proposta a tutto spazio nella gamma Nissan. L’abbiamo provata con il 1.3 turbo benzina che non sfigura su questo SUV dalle dimensioni importanti.

Esterni Nissan X-Trail restyling

Sulla breccia da 8 anni, la X-Trail attuale non ha l’avvenenza futuristica delle proposte dell’ultima ora, ma mixa bene proporzioni ormai divenute classiche con i gruppi ottici a LED anteriori capaci di renderla al passo con i tempi. La calandra a V è un elemento in comune con la Qashqai precedente e rappresenta il family feeling con le altre Nissan, dietro invece, nonostante i paraurti rinfrescati nel recente restyling il gioco riesce meno, anche per via di una forma improntata ad avere più spazio interno della sorella minore.

Imponente, con un’altezza da terra di 20 cm, la X-Trail è lunga 4,69 metri ed ha un’altezza complessiva di 1,74 metri. Si confronta con la Peugeot 5008 e la Tiguan Allspace, grazie ai due posti aggiuntivi nel bagagliaio.

Interni Nissan X-Trail 2022

L’abitacolo della X-Trail evidenzia gli anni del progetto più del design esterno; infatti, la strumentazione digitale con un piccolo display al centro non segue le tendenze attuali, mentre lo schermo per l’infotainment di soli 7 pollici, posizionato nella parte centrale della plancia, rappresenta un ulteriore indizio sull’età dell’auto. Più linea con la moda del momento il volante tagliato in basso di stampo sportivo.

Ad ogni modo, se non si ricerca l’effetto hi-tech ad ogni costo, la X-Trail offre un sistema multimediale efficace ed un interno fatto per durare. Il suo punto di forza è lo spazio, e non potrebbe essere altrimenti, davanti si viaggia in prima classe, ma anche dietro ci sono centimetri a volontà grazie al divano posteriore scorrevole. Volendo, ci sono i due posti aggiuntivi che riducono la capacità di carico a 135 litri ma consentono di trasportare 2 bambini comodamente. In caso si viaggi in 5 invece, lo spazio per i bagagli è di 565 litri.

Come va su strada: il nostro test drive

La X-Trail 2WD con il 1.3 sovralimentato non delude, vuoi per la potenza di 160 CV e la coppia di 270 Nm gestite bene dal cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti, vuoi per uno sterzo abbastanza diretto per il genere di veicolo, e per delle prestazioni all’altezza della situazione con uno 0-100 km/h coperto in 11,5 secondi, ed una velocità massima di 198 km/h.

Inoltre, la sicurezza attiva è ai massimi livelli con il cruise control adattivo ed il sistema di centraggio della carreggiata particolarmente efficienti. Nata per i viaggi, mostra i suoi limiti nel misto stretto, dove il baricentro alto favorisce rollio e sottosterzo, mentre le dimensioni suggeriscono di tenere a freno il piede destro. Meglio non insistere dunque, in modo da ottenere consumi dignitosi, nell’ordine dei 13 km/l di media, e di godere a pieno del comfort che questo SUV sa regalare.

Prezzo

Proposta in 4 allestimenti, la X-Trail ha un listino che parte da 28.775 euro ed arriva a 37.770 euro. La N-Design della nostra prova si posiziona quasi al vertice, con un costo di 34.480 euro, e rappresenta una scelta interessante perché combina una certa attenzione per i dettagli con una dotazione completa.