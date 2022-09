Nissan X-Trail 2023: tutta nuova e ibrida, prezzi da 38.080 euro

E’ tempo di cambiamenti per la nuova Nissan X-Trail, che arriva sul mercato italiano completamente rinnovata. La quarta generazione del SUV giapponese riprende lo stile più tagliente della Qashqai ma è proposta, in Italia, unicamente con un cuore ibrido.

La nuova Nissan X-Trail si scopre con l’e-Xperience Tour, e parte da 38.080 euro

Con un costo di partenza di 38.080 euro, la nuova Nissan X-Trail è ordinabile presso le concessionarie del Marchio. Ma per conoscerla meglio è possibile partecipare ad una delle tappe dell’e-Xperience Tour. E’ sufficiente andare sul sito nissan.it per scoprire quella più comoda, in modo da poter ricevere tutte le informazioni direttamente dai consulenti del Brand.

Innovativa nell’estetica e ricca di contenuti

La linea della Nissan X-Trail è quella di una vettura moderna che riprende lo stile della Qashqai, a cominciare dalla calandra, fino al taglio dei gruppi ottici. Ma la cura esterna si abbina all’efficienza aerodinamica, come dimostra la presenza dei deflettori 3D per gli pneumatici; della griglia frontale attiva; del sottoscocca carenato; e del montante A disegnato per migliorare la penetrazione aerodinamica. Caratteristica la combinazione tra il montante C, il lunotto e lo spoiler, in un posteriore completato dalle avvolgenti luci sdoppiate. Il portellone è realizzato con un materiale composito, mentre le portiere anteriori e posteriori, i parafanghi anteriori, ed il cofano sono in alluminio.

Un nuovo pianale per migliorare comfort e dinamica

Sotto pelle troviamo la piattaforma CMF-C; inoltre, la nuova Nissan X-Trail sfoggia un sistema aggiornato di sospensioni MacPherson all’anteriore ed un multi-link avanzato al posteriore. Tutto questo promette un miglioramento nella dinamica di guida e nel comfort di marcia. In città inoltre, con l’e-Pedal Step, è possibile guidare, come su altri modelli del Marchio, utilizzando esclusivamente il pedale dell’acceleratore.

Solo motori ibridi e trazione anteriore o integrale

A livello di motorizzazioni troviamo la particolare power unit e-Power con un motore elettrico da 204 CV deputato a trasmettere potenza alle ruote anteriori, ed un 1.5 a 3 cilindri che alimenta la batteria e la trazione. La versione integrale sfrutta un ulteriore motore elettrico al posteriore da 128 CV e sviluppa una potenza complessiva di 213 CV con 330 Nm di coppia erogati all’avantreno e 195 Nm al retrotreno. Le prestazioni prevedono uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 7 secondi per la e-4orce 4WD, ed 8 secondi per la variante a 2 ruote motrici. Mentre la velocità massima è, rispettivamente, di 180 e 170 km/h. Con la variante a 2 ruote motrici la tecnologia e-Power riesce a garantire consumi nell’ordine dei 5,8 l/100 km, a cui corrispondono emissioni di Co2 pari a 131 g/km. Inoltre, il sistema Linear Tune garantisce una diretta connessione tra il numero di giri del motore termico e la velocità della vettura al fine di migliorare il comfort acustico.

Più qualità e tecnologia per gli interni

Con la Nissan X-Trail di nuova generazione permane la possibilità di avere 2 posti ulteriori annegati nel pianale di carico. Si tratta di due sedili adatti a passeggeri alti fino ad 1 metro e 60 cm. Nello stesso tempo, il volume di carico è cresciuto di 20 litri in configurazione 5 posti, arrivando a 585 litri totali. Inoltre, il divano posteriore può scorrere per ampliare, all’occorrenza, lo spazio per i bagagli, o per migliorare l’accessibilità alla terza fila. Migliora la qualità dei materiali utilizzati per plancia e pannelli porta, arrivano gli schermi da 12,3 pollici per strumentazione digitale e sistema d’infotainment, e, per una maggiore completezza d’informazioni, c’è l’head-up display da 10,8 pollici.

La navigazione consente di accedere a 3D Maps & Live Traffic, che include funzioni avanzate come gli aggiornamenti OTA (Over The Air) delle mappe, e la possibilità di visionare le condizioni del traffico in tempo reale. Inoltre, annovera servizi come Google Street View e consente di conoscere i prezzi del carburante. Infine, con l’app NissanConnect Services, è possibile compiere, tramite smartphone, diverse azioni da remoto. Ad esempio, si possono aprire e chiudere le portiere, o azionare il clacson e le luci.

Sicurezza ai massimi livelli

Sulla nuova Nissan X-Trail la sicurezza è al top. Infatti, con l’Intelligent Forward Emergency Braking un radar legge la strada, studia il comportamento dell’auto che precede e, in caso di frenata improvvisa, attiva l’impianto frenate per ridurre la probabilità di una collisione. I gruppi ottici adattano la forma del fascio luminoso in base alle condizioni stradali ed alla presenza di altri utenti. E, in un eventuale impatto laterale, un nuovo airbag centrale si dispiega tra i due sedili anteriori per evitare che gli occupanti si urtino tra loro.