Renault Espace 2023: uscita, prezzo, interni

La Renault Espace, così come la conosciamo, sta per scomparire. Questa anteprima della nuova generazione del modello Renault conferma la morte della nota monovolume francese per far posto a un nuovo SUV all’interno del quale potranno viaggiare fino a sette passeggeri adulti. La nuova Espace sarà presentato nella primavera del 2023.