Nuova Alleanza tra Nissan e Renault

Ruoli e parti sono state ridefinite tra Nissan e Renault all’interno dell’Alleanza, che ora vivrà con un nuovo equilibrio, anche nel rispetto delle partecipazioni azionarie incrociate, portate al 15% con diritto di voto, e dei piani industriali che confermano nuove organizzazioni e nuovi attori in campo.

La data che si aspetta è quella del 31 marzo 2023

Servirà solo per ufficializzare con le firme del caso quello che già i due Gruppi hanno spiegato nella conferenza stampa di ieri che si è tenuta a Londra. Nissan e Renault continueranno ad impegnare le loro forze in progetti congiunti internazionali e lo faranno con una maggiore abilità e agilità. L’accordo verrà ufficialmente siglato entro il 31 marzo 2023 e favorisce anche un nuovo equilibrio finanziario, che vede Nissan rialzare lo sguardo e partecipare nell’Allenaza con più vigore e apre la strada a Renault per coltivare nel migliore dei modi le collaborazioni con Geely. Dopo tutto i tempi sono cambiati e il 1999 è ormai lontano: lo stato di salute di Nissan è migliorato e si sta rinforzando sempre di più, non a caso mette in evidenza una capitalizzazione di circa 14 miliardi di dollari, motivo per cui le forze in campo meritavano di essere riviste.

Renault e Nissan, ecco il nuovo accordo

Alla base di tutto c’è l’organizzazione di Renault e quella di Nissan. Come sono strutturate? Come agiranno sui mercati? Renault coferma il suo asset con i rami di Ampere e Horse. Il primo si occupa della realizzazione di veicoli elettrici col marchio Renault, il secondo (che vede coinvolti i cinesi di Geely) sarà collegato alla nuova business unit di Renault denominata Power, che invece produrrà vetture a motorizzazione termica Renault e Dacia e agirà come un fornitore mondiale indipendente in grado di produrre 5 milioni di gruppi motopropulsori ibridi ogni anno e sviluppare tecnologie a basse emissioni. Anche Nissan è operativa in Ampere così come nella collaborazione con Geely. A tal proposito e secondo quanto riportato da Automotive News, Nissan potrebbe affidare ad Ampere la realizzazione della nuova Nissan Micra, il cui debutto dovrebbe avvenire nel 2026 e la cui progettazione nascerà sulla stessa piattaforma Cmf-Bev che ospiterà la nuova R5 nel 2024 e la R4 nel 2025. mentre tutti gli altri modelli Nissan full electric saranno prodotti in proprio.

Quanto durerà l’accordo?

Se si esclude la Nissan Micra, tutti gli altri modelli full electric, il Marchio giapponese li produrrà da sè. E’ però evidente che in un rapporto di cooperrazione tra due grandi gruppi come Nissan e Renault subentrano col tempo dinamiche relative i brevetti, le piattaforme, il coinvolgimento di aree di produzione, le competenze ed eventuali collaborazioni. Viene da pensare che la nuova Alleanza sarà per forze di causa maggiore plasmata nel tempo. Così, se il piano di produzione di Nissan sembra abbastanza definito, Renault produce l’elettrica Megane e la nuova Scénic su pianale Cmf-Ev (sviluppato da Nissan), mentre Horse, partecipata al 50% tra Renault e Geely, sarà fornitrice della stessa Renault e Dacia, Nissan e Mitsubishi Motors e di tutti i marchi di Geely (Geely Auto, Volvo e Lynk & Co, in futuro anche Mercedes). Tutto questo lo riportiamo per stimolare una riflessione: i risultati prodotti dal flusso economico-industriale dell’Allenaza potrebbe con il tempo riformulare nuovi equilibri, alterando quelli appena sanciti.