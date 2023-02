Renault Clio 2023: la prima immagine del restyling

Nella roadmap della Casa francese per questo 2023 c’è spazio per una nuova Renault Clio. Non sarà la sesta generazione quella che incontreremo in primavera, ma il risultato del profondo restyling che è stato applicato alla quinta serie dell’utilitaria della Losanga. Il marchio francese non ha svelato dettagli al riguardo, ma un ‘teaser‘ indiretto ha svelato i primi risultati di questo restyling: l’immagine della nuova Renault Clio 2023 è filtrata infatti durante le riprese del proprio spot pubblicitario.

Un profondo restyling

La quinta generazione della Renault Clio è sbarcata sul mercato nel 2020, ma è stata messa in ombra dalla sua diretta rivale: la Peugeot 208. Fin dal suo lancio è stata criticata per l’aspetto e lo stile: hanno sottolineato che era troppo simile alla versione precedente. La Renault sembra aver preso nota di questi commenti e ha lavorato a un profondo aggiornamento per la sua urban.

Un teaser “indiretto”

La presentazione ufficiale è prevista per aprile e il lancio avverrà a giugno, ma l’annuncio della Renault Clio è già in fase di registrazione. La città scelta per questo annuncio è stata Valencia, dove l’utente Twitter @juanjogrosa ha intercettato un momento delle riprese fornendo, così, il primo teaser non ufficiale della nuova segmento B. E sebbene la qualità dell’immagine non sia elevata, è possibile identificare i principali cambiamenti estetici.

Renault Clio 2023: un frontale tutto nuovo

Ispirata alla nuova Renault Austral, la Renault Clio 2023 rinnoverà completamente il frontale. La griglia guadagna superficie e integrerà il nuovo logo del marchio. I gruppi ottici, dal canto loro, dicono addio alla firma che accompagna la Clio dal 2010: ora i fari hanno un design più vicino al nuovo linguaggio stilistico del brand e sono divisi in due parti, una superiore orizzontale e una inferiore con forme triangolari, che ricordano il prototipo Scénic Vision.

La parte inferiore della griglia si è allontanata dalla sua attuale forma svasata, anche se conserva ancora quella leggera svasatura. Perde, sì, i fendinebbia che erano posti alle estremità. E la targa, dal canto suo, continua ad essere centrata in basso.

Al momento non ci sono ulteriori indizi sul resto delle modifiche che ha ricevuto la Renault Clio 2023. Da qui nascono le teorie e le ipotesi che puntano, ad esempio, su una nuova firma luminosa nella parte posteriore e sulla presenza del nuovo logo Renault.

Gli interni

All’interno il marchio potrebbe cogliere l’occasione del restyling per aggiornare il livello tecnologico con un sistema di infotainment rivisto e più aiuti alla guida. Inoltre ci saranno, probabilmente, nuove finiture (tappezzeria, inserti…), soprattutto per l’Esprit Alpine, che dovrebbe sostituire la vecchia RS Line. Comunque sia le modifiche saranno più sottili e addirittura inesistenti in alcuni punti per contenere i costi.

Gamma motori

Per quanto riguarda la meccanica e tenendo conto che il quattro cilindri 1.3 TCe scompare in Europa, è prevedibile che non ci saranno cambiamenti nella gamma motori. Troveremmo, quindi, l’aspirato da 65 CV, il tre cilindri turbo benzina 1.0 TCe, che sarà proposto in tre livelli di potenza, il diesel Blue dCi da 100 CV e l’E-Tech Hybrid da 145 CV.