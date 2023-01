Peugeot 208 batte la Golf: è la più venduta in Europa nel 2022

Il mercato auto europeo è stato scosso da una notizia a dir poco degna di nota: nel 2022 l’auto più venduta in Europa è stata la Peugeot 208, capace di effettuare uno storico sorpasso sulla Volkswagen Golf che deteneva questo primato da ben 14 anni, ovvero dal 2008.

Peugeot 208 Regina d’Europa

Secondo i dati diramati dal Gruppo Stellantis, nell’anno appena trascorso sono state immatricolate in Europa (30 Paesi, EU+EFTA) quasi 220.000 unità della citycar francese. Come se non bastasse, il colosso europeo può contare ben altri 3 modelli del proprio gruppo nella top 10 europea: parliamo di Citroen C3, Fiat 500 e Opel/Vauxhall Corsa.

I dati preliminari della Top 10 Europa

A confermare i dati preliminari del mercato europeo 2022 troviamo i dati pubblicati dal magazine specializzato Automotive News Europe. Nonostante i dati differiscano leggermente da quelli comunicati da Stellantis, lo storico sorpasso tra la 208 e la Golf viene comunque confermato.

Peugeot 208 – 199.302 Dacia Sandero – 191.499 Volkswagen T-Roc – 174.663 Volkswagen Golf – 170.689 Toyota Yaris – 165.462 Opel/Vauxhall Corsa – 158.935 Volkswagen Tiguan – 142.848 Dacia Duster – 137,275 Citroen C3 – 137.143 Renault Clio – 136.581

Golf al quarto posto

La classifica definitiva con i dati confermati arriveranno solo tra qualche giorno, ma osservando questa classifica provvisoria si nota come la Golf sia scesa addirittura al quarto posto, superata anche da Dacia Sandero e Volskwagen T-Roc.

Stellanti leader in Francia, Italia, Portogallo e Spagna

E’ stato un ottimo anno per Casa Stellantis, come sottolineato anche dai risultati ottenuti in Francia, Italia, Portogallo e Spagna dove il Gruppo è salito in vetta sia nel segmento auto che in quello dei veicoli commerciali leggeri, senza dimenticare la leadership nel settore dei veicoli a basse emissioni (LEV).

