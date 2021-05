Volkswagen Golf GTI: il tuning di Oettinger per i 45 anni

La Volkswagen Golf GTI più che un nome è una vera e propria leggenda da più di 45 anni. Dalla prima serie fino all’ottava ha rappresentato il punto di riferimento tra le sportive compatte, che hanno sempre guardato a lei per fare di meglio, sia in termini di prestazioni che di stile.

Per celebrare questo lungo periodo in cui è divenuta l’oggetto del sogno di molti appassionati, per festeggiare questo suo essere sulla breccia dell’onda da più di quattro decadi, il tuner tedesco Oettinger ha deciso di realizzare una versione ancora più aerodinamica della Golf GTI di ultima generazione.

Le modifiche del tuner

Oettinger è un rinomato tuner tedesco con sede a Friedrichsdorf in Assia e ha alle spalle una grande esperienza con le vetture teutoniche. Per questo non sorprende la decisione di dare un nuovo volto alla Golf GTI che ha adesso sfoggia delle interessanti parti inedite, come: kit con elementi aerodinamici, spoiler anteriore, uno spoiler sul tetto, un diffusore posteriore. Tutte queste parti che aiuteranno la Golf GTI ha guadagnare più aerodinamicità sono stati testati in galleria del vento.

La notizia lieta e importante per tutti gli appassionati della compatta sportiva di Wolfsburg è che il kit di Oettinger può essere ordinabile presso Volkswagen Accessories e tutte le parti saranno acquistabili tramite i partner VW. Non c’è modo migliore per esaltare le prestazioni e l’aspetto di una delle auto più iconiche dell’ultimo mezzo secolo.