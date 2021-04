Volkswagen Golf GTI: la versione speciale Clubsport 45 per il mercato italiano

La gamma italiana della nuova Volkswagen Golf GTI è stata aggiornata con il debutto della configurazione standard che prevede il motore a benzina 2.0 TSI da 245 CV abbinato al cambio manuale a sei marce e in vendita da 39.450 euro, ma soprattutto con l’introduzione della speciale declinazione Clubsport 45 che celebra il quarantacinquesimo anniversario della mitica ‘hot hatch’.

300 CV di potenza e 270 km/h di velocità massima

Proposta al prezzo base di 51.900 euro, la nuova Volkswagen Golf GTI Clubsport 45 è equipaggiata con il propulsore a benzina 2.0 TSI da 300 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima, abbinato esclusivamente al cambio sequenziale a doppia frizione DSG a sette rapporti. Grazie al pacchetto sportivo Race, la velocità massima è stata incrementata fino a 270 km/h, mentre l’accelerazione da 0 a 100 ammonta a 5,6 secondi. Inoltre, è previsto anche il pacchetto Vehicle Dynamics Manager con il differenziale autobloccante anteriore elettromeccanico e il differenziale elettronico XDS+, senza dimenticare la modalità di guida aggiuntiva Special per l’uso in pista.

Stile fortemente votato alla sportività

Esteticamente, la nuova Volkswagen Golf GTI Clubsport 45 è riconoscibile per le prese d’aria maggiorate, lo specifico alettone posteriore di colore nero, il doppio terminale di scarico dell’impianto sportivo in titanio di Akrapovic, il tetto di colore nero, i fari IQ Light Led Matrix ed i cerchi in lega Scottsdale da 19 pollici di diametro bicolore nero lucido e rosso. Infine, l’abitacolo è caratterizzato dalla numerazione 45 per i sedili sportivi Premium Sport e il volante sportivo multifunzione.