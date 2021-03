Volkswagen Golf: ecco la versione speciale GTI Clubsport 45

Per celebrare il quarantacinquesimo anniversario della Volkswagen Golf GTI, è stata allestita la speciale declinazione Clubsport 45, già in prevendita sul mercato tedesco al prezzo unitario di 47.790 euro. Esteticamente, è riconoscibile per il tetto e lo spoiler di colore nero, i cerchi in lega Scottsdale bicolore nero lucido e Tornado Red da 19 pollici di diametro, nonché per il numero 45 su minigonne laterali e portellone posteriore.

Velocità massima non limitata

Inoltre, la dotazione di serie della nuova Volkswagen Golf GTI Clubsport 45 è completa di volante sportivo multifunzione con il numero 45, fari IQ Light a matrice di led, sedili sportivi premium anteriori con il logo GTI sullo schienale e pacchetto sportivo Race con l’impianto di scarico dedicato e la rimozione del limitatore di velocità Vmax.

300 CV come la Clubsport

Per il resto, la nuova Volkswagen Golf GTI Clubsport 45 condivide il motore a benzina 2.0 TSI da 300 CV di potenza con la configurazione standard della GTI Clubsport, assieme ad altre specifiche caratteristiche come il dispositivo di controllo del differenziale di bloccaggio elettromeccanico sull’asse anteriore, le prese d’aria maggiorate, lo spoiler posteriore e i terminali di scarico. In vendita dal 1976, inizialmente come versione speciale da soli 5.000 esemplari, la Volkswagen Golf GTI è stata prodotta fino ad oggi in oltre 2,3 milioni di esemplari.