Peugeot e-208 2023: le foto

In ogni buona famiglia i fratelli minori ereditano sempre una moltitudine di cose dai maggiori. Che siano i vestiti, i giocattoli o la cameretta, i più piccoli ricevono sempre ciò di cui i più grandi non hanno più bisogno. In Peugeot hanno scelto di fare lo stesso, anche se con una sfumatura importante, con l’e-208 che eredita la proposta meccanica dell’e-308. L’utility elettrica francese, l’auto elettrica di segmento B più venduta in Europa quest’anno, potrà così godere di più potenza e, soprattutto, di un’autonomia extra, che raggiungerà fino a 400 chilometri, 38 in più rispetto alla aggiornamento che ha ricevuto nel 2021, con il quale aveva raggiunto i 362 chilometri con una sola ricarica.