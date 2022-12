Nuova Dacia Sandero Stepway: primo contatto

Il nuovo corso di Dacia è sottolineato dalla nuova brand identity: nuovo logo dal look più sofisticato, e nuovo approccio commerciale. Infatti, il Marchio non è più identificato come low cost, ma come Brand concreto con tanti contenuti in rapporto al prezzo di listino. É questa la forza di Dacia, il giusto prezzo, che, nella Stepway, parte da 14.700 euro. L’abbiamo guidata per una prima presa di contatto con il 1.0 3 cilindri sovralimentato da 110 CV.

Dacia Sandero Stepway: ora possiede un’identità più marcata

Con la nuova calandra attraversata da elementi bianchi che vanno ad incorniciare il nuovo logo Dacia, la Stepway ha ancora più carattere. Per il resto, la linea rimane quella indovinata e moderna che conosciamo. Quindi, passaruota bombati, protezioni nella parte bassa della carrozzeria e barre portatutto sul tetto. Dietro spicca la scritta Dacia a caratteri grandi, perché il Brand va sottolineato e deve esprimere i suoi valori al primo sguardo. La geometria dei fasci luminosi all’interno dei gruppi ottici sottolinea il dinamismo e la modernità del modello in questione. Si distingue in maniera netta dalla sorella meno attrezzata per lo sterrato, ed assume le sembianze di un crossover.

Dacia Sandero Stepway: interno più ricco con le finiture specifiche

L’abitacolo della Dacia Sandero Stepway vanta i nuovi dettagli grigio nebbia, le finiture cromate ed i profili arancioni, oltre alla scritta Dacia a caratteri grandi sul volante. Pratico lo schermo da 8 pollici che si può collegare allo smartphone tramite cavo USB per trasformare l’auto nel centro di controllo delle app più utilizzate. La strumentazione è analogica, per cui perfettamente leggibile, mentre i comandi del climatizzatore sono separati per non distrarre durante la guida. Lo spazio è abbondante per 4 persone, ma volendo, si può viaggiare anche in 5. Mentre il bagagliaio è di 410 litri, per cui ha una capacità di carico idonea a quella necessaria ad una famiglia media.

Alla guida è brillante con il 1.0 da 110 CV

Nella guida, la Sandero Stepway non risente della maggiore altezza da terra, che, nel contempo, offre una maggiore visuale al guidatore. Mentre tra le curve si dimostra brillante con il 1.0 a 3 cilindri turbo da 110 CV e 160 Nm di coppia massima. Il cambio manuale a 6 rapporti dalla buona manovrabilità aiuta a sfruttarlo al meglio, e l’unica nota stonata è la rumorosità percepita in piena accelerazione quando si spinge sull’acceleratore con maggior intensità.

Per il resto, l’auto risulta vivace, con un buon assorbimento delle sospensioni ed un assetto che offre molte più garanzie di quello della Sandero Stepway della generazione precedente. Per i consumi ci riserviamo di esprimere delle considerazioni in occasione del test drive, ma con un propulsore del genere difficilmente saranno elevati. Tra gli ADAS troviamo il sensore dell’angolo cieco, la frenata d’emergenza automatica, i sensori anteriori e posteriori, e l’assistenza alle partenze in salita. Ovviamente, non tutti sono di serie su ogni allestimento, mentre fanno parte della dotazione della Expression UP.

Prezzo da 16.600 euro

La variante Expression della Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe 110 CV ha un costo base di 16.600 euro, la verniciatura Blu Iron è di serie, così come i cerchi in lega da 16 pollici. Consigliabile, per 450 euro, il pack city plus, che offre sensori di parcheggio anteriori e posteriori, retrocamera e sensore dell’angolo morto.