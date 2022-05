Raven GT: l’hypercar solo per il metaverso

Un mondo parallelo e virtuale, questo è il metaverso, che verrà arricchito con una hypercar che sarà guidabile solo in quella dimensione. Stiamo parlando della Raven GT, che altro non è che un NFT, un’opera d’arte acquistabile solo in formato digitale. Su questa vettura non si può salire fisicamente all’interno del suo abitacolo, tuttavia è stata pensata e presentata come una supersportiva, in un modo identico a quello di un modello del mondo reale.

Raven GT: motore e prestazioni virtuali

La Raven GT ha linee spigolose molto avanguardiste, possiede un lungo cofano e un cockpit raccolto che fa pensare alla presenza di un motore anteriore. Se si guardano bene paraurti e fari LED, questi sembrano molto simili a quelli delle Jaguar più recenti. Raven ha inoltre fornito alcune specifiche tecniche della sua creazione, come se dovesse circolare sulle strade di tutti i giorni.

Secondo il sito ufficiale, la coupé è equipaggiata con un motore V12 da 800 CV e 718 Nm abbinato a un cambio automatico a 7 rapporti. Sfruttando un peso ridotti di appena 1.525 kg, l’hypercar accelera da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e raggiunge i 340 km/h di velocità massima, collocandosi in termine di prestazioni nell’olimpo dove risiedono anche Ferrari e Lamborghini.

Consumi ed emissioni nel metaverso

Per quanto questa hypercar possa essere ammirata e guidata soltanto nel metaverso, la sua casa ha fornito anche altre interessanti specifiche: rivela consumi ed emissioni, rispettivamente di 15 l/100 km e 345 g/km di CO 2 , anche se non viene specificato il presunto ciclo di omologazione. Mancano, purtroppo, alcune informazioni fondamentali, come ad esempio il prezzo che avrà nel metaverso e quanti esemplari ne verranno prodotti.

Considerata l’esclusività e il progetto molto ambizioso, si può presumere che sarà a tiratura limitata e che avrà un costo decisamente fuori dal budget delle tasche della maggior parte delle persone. Il metaverso al momento è un “gioco” per veri ricchi.