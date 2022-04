Lamborghini Aventador, venduto l’ultimo esemplare della supercar V12

La Lamborghini Aventador ha definitivamente lasciato il mercato automotive: l’ultimo esemplare della supercar V12, uno dei 599 esemplari della Aventador LP 780-4 Ultimae Coupé, è stato venduto all’asta da RM Sotheby’s lo scorso 21 aprile all’esorbitante cifra di 1,6 milioni di dollari (circa 1,4 milioni di euro secondo il cambio attuale). Il misterioso, quanto facoltoso cliente ha ricevuta insieme alla costosissima supercar anche un NFT frutto della partnership tra l’artista digitale Krista Kim, il produttore musicale Steve Aoki e l’agenzia INVNT GROUP. Si tratta del primo NFT al mondo a essere battuto all’asta insieme a un’auto ad altissime prestazioni.

Auto reale e digitale

Come se non bastasse, il vincitore dell’asta potrà usufruire anche di tantissimi vantaggi, tra cui l’accesso a servizi VIP (tra cui le anteprime virtuali dei futuri modelli speciali Lamborghini), un tour privato del Museo e un “Meet and Greet” virtuale con Steve Aoki e Kirsta Kim. Quest’ultima è la creatrice dell’opera digitale in formato NFT che s’ispira alle vere personalizzazioni presenti sull’Aventador, realizzate utilizzando il programma Ad Personam di Lamborghini. Steve Aoki ha invece realizzato una colonna sonora esclusiva per la vettura e da esperto delle tecnologie Blockchain, utilizzate per creare NFT e criptovalute, ha fornito la sua preziosa consulenza nella progettazione del modello e dell’opera digitale.

Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae

La LP 780-4 Ultimae si distingue per le nuove prese d’aria e i cerchi in lega Silver Dianthus, inoltre è l’Aventador più potente mai realizzata. A ridosso dei sedili pulsa il poderoso V12 6.5 litri da 780 CV, ovvero 40 CV della S. La vettura Oltre all’aumento di potenza, la vettura può contare su un alleggerimento di 25 kg. I dati dichiarati parlano di una velocità massima di 355 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h effettuato in 2,8 secondi.