Una Lamborghini Aventador per cucinare il kebab [Video]

Una Lamborghini Aventador è stata sacrificata per la triste moda, ormai diffusa in modo capillare, di mettere in rete dei video strampalati per guadagnare dei like. La popolarità sul web sembra un mantra per molti, anche se dura poco ed è molto debole nei suoi elementi qualitativi.

Protagonista del filmato odierno, come dicevamo, è stata l’ammiraglia del “toro“: una delle supercar italiane più amate nel mondo. Teatro delle riprese, un’area di sosta in Cina, piena di splendidi e costosissimi giocattoli a quattro ruote. Sul lato sinistro c’è una Ferrari LaFerrari gialla, su quello destro un’altra Lamborghini Aventador, di colore bianco.

Al centro, l’esemplare della casa di Sant’Agata Bolognese scelto per lo stravagante esperimento: arrostire uno spiedino con le lingue di fuoco liberate dagli scarichi, torturando in modo eretico la splendida supercar italiana, che si ribella…lasciando un conto salato al proprietario. Si può dire che il risultato di tanta stupidità sia il kebab più costoso di sempre. Quanta rabbia per il destino della povera Lamborghini Aventador!