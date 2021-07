Lamborghini Aventador: la versione speciale LP780-4 Ultimae

Ecco la versione speciale LP780-4 Ultimae della Lamborghini Aventador, l’edizione finale in serie limitata per la supercar della Casa di Sant’Agata Bolognese. Svelata al Festival of Speed 2021 in corso sul circuito britannico di Goodwood, sarà prodotta in soli 350 esemplari con la carrozzeria Coupé e 250 unità nella variante Roadster. Entrambe sono equipaggiate con il motore a benzina 6.5 V12 aspirato da 780 CV di potenza che consente di raggiungere la velocità massima di 355 km/h, accelerando da 0 a 100 in 2.8 secondi, mentre la massa ammonta a 1.550 kg.

Bicolore ‘tono su tono’

La nuova Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae Coupé è riconoscibile per la carrozzeria bicolore ‘tono su tono’ Grigio Acheso Opaco e Grigio Teca Opaco, con gli elementi di colore Rosso Mimir Opaco e in fibra di carbonio a vista, nonché per gli interni in pelle e Alcantara di colore nero con le cuciture a contrasto di colore grigio. Per la nuova Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae Roadster, invece, è prevista la tinta bicolore Blu Tawaret e Blu Nethuns, con gli elementi della carrozzeria di colore nero lucido. Entrambe, inoltre, sono dotate dei cerchi in lega forgiati Dianthus di colore argento da 20 pollici anteriori e 21 pollici posteriori.

Ultimo capitolo della storia

La storia della Lamborghini Aventador è iniziata nel 2011, con la configurazione standard LP700-4. La prima evoluzione risale al 2013, con la speciale declinazione LP720-4 50° Anniversario. Successivamente, sono state introdotte le varie versioni Nazionale nel 2014, Miura Hommage, Pirelli Edition, S da 740 CV ed LP750-4 Superveloce nel 2016, SVJ da 770 CV nel 2018, SVJ63 nel 2019 ed SVJ Xago nel 2020, senza dimenticare gli esemplari unici Aventador J del 2012, Aventador Lockdown del 2014, Aventador SC18 del 2018 e Aventador SC20 del 2020, più i modelli ‘alter ego’ Veneno, Centenario, Sìan ed Essenza anch’essi prodotti in serie limitata.