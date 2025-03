Abbandono, ossidazione, degrado. Poi un restauro auto meticoloso, una sorpresa emozionante e una rinascita spettacolare. È la storia della leggendaria BMW M6 del 1987, recuperata dopo oltre 25 anni di oblio grazie all’amore filiale e alla maestria di un team di esperti in detailing auto.

Un modello iconico

Un’operazione di recupero straordinaria ha riportato in vita questo iconico modello bavarese, un tempo ridotto in condizioni critiche. Commissionato dai figli del dottor M per sorprenderlo, il progetto ha trasformato un veicolo in declino in un gioiello nuovamente splendente, celebrando il fascino senza tempo delle auto classiche.

Il team AMMO ha affrontato una sfida imponente: vernice compromessa, interni danneggiati e pneumatici inutilizzabili. Tuttavia, il cuore pulsante della vettura, il sei cilindri in linea da 3.5 litri e 286 CV, ha mostrato una resilienza straordinaria, richiedendo solo interventi di manutenzione basilari per tornare operativo.

Il processo di rinascita ha incluso un lavaggio profondo, una meticolosa pulizia degli interni, una lucidatura accurata della carrozzeria e l’installazione di nuovi pneumatici premium Vredestein. Particolari distintivi come i cerchi cromati e gli interni in pelle fine sono stati ripristinati con cura maniacale, esaltando l’autenticità e il prestigio di questa straordinaria vettura.

Un restauro importante

Ma il valore di questo restauro va oltre l’aspetto tecnico. È un gesto d’amore, un dono che restituisce al dottor M non solo un’auto, ma un pezzo significativo della sua storia personale. La consegna, immortalata in un video emozionante, ha toccato il cuore degli appassionati di tutto il mondo.

Questa trasformazione dimostra il potere del detailing auto, capace di salvare anche veicoli apparentemente irrecuperabili. Grazie alla collaborazione di specialisti come Tom di Ace Tire per gli interni e all’uso di pneumatici Vredestein, questa BMW M6 non solo è tornata al suo antico splendore, ma è pronta a scrivere nuove pagine della sua affascinante storia, come in passato.