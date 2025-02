Quattro mesi di lavoro, oltre 10 milioni di spettatori su YouTube e migliaia di dollari in ricambi e componenti di altissima qualità. Questi sono i numeri che raccontano l’incredibile restauro auto di una Porsche 911 GT3RS, completamente sommersa dall’acqua e riportata a nuova vita grazie all’abilità dello youtuber Mat Armstrong.

Porsche 911 GT3RS, da rottame a bolide scintillante

L’impresa di recupero ha trasformato un rottame, apparentemente destinato alla demolizione, in un autentico gioiello dell’ingegneria tedesca. La GT3RS, versione estrema della leggendaria 911, ha richiesto interventi radicali su ogni componente, dalla meccanica all’elettronica, dimostrando l’eccellenza nel restauro Porsche.

Il percorso di rinascita non è stato privo di sfide. Armstrong ha affrontato complesse problematiche tecniche, tra cui la sostituzione del serbatoio carburante e del sottotelaio anteriore. Particolarmente impegnativo è stato il ricambio dei dischi freno, con un costo di 5.000 dollari ciascuno, mentre il sistema di scarico è stato completamente rinnovato con una configurazione in titanio e una riprogrammazione della centralina.

Le difficoltà del restauro

Le difficoltà più significative sono emerse con il sistema di raffreddamento e il cambio, bloccato inizialmente in prima marcia. Dopo numerose consultazioni con esperti Porsche, si è scoperto che il problema derivava dall’assenza delle ruote, impedendo alla centralina di rilevare il movimento del veicolo.

L’assemblaggio finale ha visto l’integrazione di componenti aerodinamici all’avanguardia, completando così un’opera di restauro eccezionale. La Porsche 911 GT3RS è tornata a splendere come appena uscita dalla fabbrica, dimostrando che anche le sfide più ardue possono essere superate con competenza e determinazione.

Documentato passo dopo passo sul canale YouTube di Armstrong, questo progetto è diventato una fonte d’ispirazione per appassionati di auto sportive e restauratori di tutto il mondo. La storia dimostra come la passione per i motori possa trasformare situazioni disperate in straordinari successi.