Vredestein Ultrac trionfa nel test degli pneumatici estivi di Auto Express

Vredestein Ultrac ha ottenuto il primo posto nell’ultimo test di gruppo sugli pneumatici estivi condotto dalla principale testata automobilistica britannica Auto Express. Prodotto da Apollo Tyres, Vredestein Ultrac ha superato sette concorrenti importanti, fra i quali Pirelli, Continental, Michelin e Goodyear, e i tester hanno dichiarato che lo pneumatico “combina prestazioni impressionanti sul bagnato con un’ottima economia e una superba raffinatezza. Un degno vincitore“.

Tante prove superate da Vredestein Ultrac

Gli pneumatici presi in considerazione sono stati sottoposti a 10 distinte prove, e Vredestein Ultrac ha ottenuto risultati particolarmente positivi nelle valutazioni di maneggevolezza e frenata sul bagnato, nonché per la ridotta rumorosità percepibile nell’abitacolo e la bassa resistenza al rotolamento. Inoltre, è risultato il secondo pneumatico più conveniente della gamma, un fattore che ha contribuito al riconoscimento “Best Buy”, miglior acquisto.

Auto Express ha valutato otto degli pneumatici estivi più venduti in Europa, concentrandosi sulla popolare misura 225/45 R17. Tutti gli pneumatici sono stati testati su una Volkswagen Golf in una pista di prova all’avanguardia a Montpellier, in Francia. Per garantire la massima precisione e accuratezza, ogni test è stato condotto più volte e i punteggi sono stati calcolati in media.

Ottime performance

Vredestein Ultrac si è aggiudicato il primo posto, eccellendo nel nuovo test di Auto Express, che ora include la valutazione dei livelli di rumorosità e dell’assorbimento degli urti su diverse superfici, proprio per il rumore contenuto avvertibile nell’abitacolo e la sensazione di grande raffinatezza trasmessa. Lo pneumatico Vredestein si è piazzato al secondo posto per le prestazioni di frenata sul bagnato, quasi eguagliando lo pneumatico più performante nell’arresto da 80 km/h. Ha inoltre ottenuto il secondo miglior tempo di giro nel test di curva sul bagnato, che prevende venga percorso un cerchio di 35 metri su un selciato ricoperto da 1 mm d’acqua, e si è assicurato il secondo posto nel test di maneggevolezza sul bagnato su un circuito di 1,6 km appositamente progettato per essere coperto da 8 mm d’acqua.

Uno dei progressi maggiori dello pneumatico Vredestein Ultrac rispetto al test di gruppo di Auto Express dell’anno scorso riguarda la resistenza al rotolamento, che è salita al secondo posto e ha garantito un’efficienza nei consumi di gran lunga superiore. I tester di Auto Express hanno sottolineato il continuo sviluppo di Vredestein Ultrac, affermando che: “lo pneumatico Ultrac ha aggiunto la bassa resistenza al rotolamento al suo set di abilità ed emerge vittorioso da un’eccellente top 3, grazie al suo mix vincente di prestazioni sul bagnato, raffinatezza e ritrovata economia”.

Ultrac stabilisce lo standard di prestazioni sia sul bagnato sia sull’asciutto, rappresentando la scelta ideale per uno pneumatico estivo. Progettata dal centro globale di ricerca e sviluppo di Apollo Tyres a Enschede, nei Paesi Bassi, la gamma Ultrac offre un comfort eccezionale, una maneggevolezza precisa e una guida sicura in curva, anche a velocità elevate.