Contrazione dei mercati, pressione competitiva dai produttori asiatici e calo della domanda: questi sono i fattori che hanno spinto Bridgestone, colosso giapponese leader nella produzione di pneumatici, a una drastica decisione. La multinazionale ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede il taglio di 546 posti di lavoro in due dei suoi tre stabilimenti in Spagna.

Riduzione del personale pesante

La riduzione del personale interesserà gli impianti di Basauri, nel Paese Basco, e Puente San Miguel, in Cantabria. Secondo l’azienda, le difficili condizioni economiche globali e il previsto dimezzamento della produzione per il 2024 rendono inevitabile questa scelta. Il comitato di fabbrica di Basauri ha definito la decisione “dura, drastica e traumatica”, esprimendo il timore che questo possa rappresentare il primo passo verso una completa delocalizzazione, nonostante il gruppo impieghi circa 140.000 dipendenti a livello mondiale.

Situazione diversa si registra nello stabilimento di Burgos, in Castiglia e León, dove lavorano 1.350 persone. Questo impianto, specializzato in pneumatici premium per auto di alta gamma, ha beneficiato lo scorso anno di un investimento di 207 milioni di euro per modernizzare la produzione.

Momento di crisi

Il settore automobilistico globale si trova in una fase di profonda trasformazione. L’inflazione persistente, l’incertezza economica e la transizione verso la mobilità sostenibile stanno influenzando negativamente la domanda. Inoltre, la concorrenza asiatica continua a guadagnare quote di mercato grazie a prezzi più competitivi. In questo contesto, Bridgestone si impegna a mantenere la propria competitività, mentre i lavoratori spagnoli e i sindacati si mobilitano per difendere l’occupazione e monitorare l’evoluzione della situazione.