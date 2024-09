Bridgestone, leader globale nel settore dei pneumatici premium e soluzioni per la mobilità sostenibile, ha stretto una nuova e significativa collaborazione con Audi. L’azienda giapponese è stata selezionata per sviluppare un pneumatico ad alte prestazioni, il Bridgestone Potenza Sport A, su misura per la nuova gamma Audi e-tron GT, rafforzando una partnership di lunga data. Oggi, una vettura su cinque venduta da Audi a livello globale è equipaggiata con pneumatici Bridgestone, testimonianza del legame solido tra i due brand.

Bridgestone Potenza Sport A, la “scarpa” perfetta per e-tron GT

Il Potenza Sport A rappresenta la risposta perfetta alla filosofia di “prestazioni pure senza compromessi” che caratterizza l’Audi e-tron GT. Questo pneumatico premium è stato progettato per esaltare le capacità dinamiche del veicolo, rispettando al contempo i più elevati standard di sicurezza e sostenibilità. Omologato a livello mondiale, il Potenza Sport A ha superato una serie di rigorosi test imposti da Audi, dimostrandosi all’altezza delle esigenze dei più recenti modelli elettrici, inclusi i potenti S e RS, garantendo prestazioni eccezionali.

Si utilizzano materiali green

Uno degli aspetti distintivi del Potenza Sport A è l’impiego di materiali sostenibili: il pneumatico incorpora infatti il 55% di materiali riciclati e rinnovabili, certificati dall’International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) PLUS. Questo aspetto sottolinea l’impegno di Bridgestone verso una mobilità più sostenibile, anche per veicoli ad alte prestazioni come l’Audi e-tron GT. Steven De Bock, Vice President Original Equipment di Bridgestone EMEA, ha sottolineato come questo pneumatico rappresenti un passo fondamentale nella transizione verso una nuova generazione di veicoli elettrici, rafforzando ulteriormente la partnership con Audi.

Il Potenza Sport A non si limita a garantire alte prestazioni; offre anche una straordinaria efficienza energetica. Grazie a un’etichetta UE di classe A per la resistenza al rotolamento, questo pneumatico contribuisce ad aumentare l’autonomia della batteria, fondamentale per raggiungere i 500 km di autonomia dell’Audi e-tron GT. Inoltre, l’aderenza sul bagnato di classe A assicura un controllo ottimale e una risposta precisa dello sterzo, elementi cruciali per una guida dinamica.

Il design innovativo del battistrada, la tecnologia avanzata di rinforzo e la carcassa progettata specificamente per l’e-tron GT sono tutte caratteristiche che rendono il Potenza Sport A un prodotto unico nel suo genere. Robin Stettner, ingegnere responsabile dello sviluppo dei pneumatici per AUDI AG, ha elogiato questo pneumatico, definendolo perfetto per le elevate prestazioni della RS e-tron GT, che può raggiungere fino a 925 CV.

Oltre alle prestazioni, Bridgestone ha posto una forte enfasi sulla sostenibilità durante lo sviluppo del Potenza Sport A. Utilizzando la tecnologia ENLITEN, è riuscita a migliorare la sostenibilità del pneumatico senza comprometterne le prestazioni o la sicurezza, riducendo l’impatto ambientale attraverso una diminuzione delle emissioni di CO2 e un uso più efficiente delle risorse.

Il Potenza Sport A è un simbolo dell’impegno continuo di Bridgestone verso l’obiettivo di utilizzare esclusivamente materiali sostenibili entro il 2050. Sviluppato nel centro di Ricerca e Sviluppo di Bridgestone e prodotto presso il Roma Plant in Italia, certificato ISCC PLUS, questo pneumatico è disponibile nelle dimensioni 265/35 R21 101XL Y per l’asse anteriore e 305/30 R21 104XL Y per l’asse posteriore. Il processo produttivo è alimentato al 100% da elettricità proveniente da fonti rinnovabili, in linea con le ambizioni di sostenibilità di Bridgestone.