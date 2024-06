Sin dal suo debutto nel 2021, l’Audi e-tron GT si è affermata come la punta di diamante della gamma full electric della casa tedesca. Questa Granturismo elettrica rappresenta l’apice dell’evoluzione sostenibile della sportività firmata Audi, combinando prestazioni eccezionali con un design accattivante. Con il recente restyling, Audi ha ulteriormente affinato il look e migliorato le specifiche tecniche della e-tron GT, portando l’autonomia fino a 609 chilometri (WLTP) e la potenza massima a 925 CV.

Innovazioni tecniche e nuovi powertrain

La gamma Audi e-tron GT si è ampliata e rinnovata profondamente. Oltre alla confermata Audi RS e-tron GT, che ora eroga 210 CV in più rispetto al modello precedente, si aggiungono le nuove varianti Audi S e-tron GT e Audi RS e-tron GT performance. Quest’ultimo modello, il primo RS performance full electric della storia Audi Sport, è la più potente Audi mai realizzata, con i suoi 925 CV.

Design affilato e dinamismo ottimale

L’Audi S e-tron GT si distingue per la sua sportività elegante, con un nuovo single frame tridimensionale incorniciato da una banda in tinta vettura che enfatizza la sua ampia impronta a terra. Al posteriore, l’estrattore riprende questo design, con nervature verticali e profili in tinta carrozzeria. L’Audi RS e-tron GT presenta un design ancora più sportivo, con la griglia RS a nido d’ape 3D e dettagli muscolosi. La RS e-tron GT performance si distingue ulteriormente grazie a elementi in carbonio camouflage e dotazioni esclusive come il tetto in carbonio opaco.

Interni sostenibili

Gli interni sono stati aggiornati per migliorare sia l’estetica che la sostenibilità. I nuovi sedili sportivi plus, ora con logo retroilluminato, sono disponibili con cuciture a contrasto in vari colori, inclusi gli esclusivi pacchetti design RS. I materiali utilizzati per i rivestimenti includono il tessuto Cascade e la microfibra Dinamica, entrambi realizzati con alte percentuali di materiali riciclati. Inoltre, l’Audi virtual cockpit plus fornisce informazioni in tempo reale, migliorando l’esperienza di guida.

Prestazioni e autonomia

I motori sincroni a magneti permanenti della nuova gamma offrono potenze che vanno da 680 CV per l’Audi S e-tron GT a 925 CV per la RS e-tron GT performance. Questo incremento di potenza garantisce prestazioni impressionanti: la S e-tron GT accelera da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, mentre la RS e-tron GT performance impiega solo 2,5 secondi. Anche l’autonomia è stata significativamente migliorata, con la S e-tron GT che raggiunge fino a 609 chilometri WLTP.

Le nuove e-tron GT possono ricaricarsi con una potenza massima di 320 kW in corrente continua, permettendo di passare dal 10% all’80% di carica in soli 18 minuti. Inoltre, il sistema Plug & Charge semplifica il processo di ricarica, autorizzando automaticamente la vettura al collegamento del cavo presso le stazioni compatibili.

Tutti i modelli della gamma sono inoltre dotati di sospensioni pneumatiche adattive a doppia camera, con l’opzione delle nuove sospensioni attive che migliorano comfort e sportività. Lo sterzo integrale, di serie per la RS e-tron GT performance, offre maggiore agilità a basse velocità e stabilità ad alte velocità.

Prezzi di nuova Audi e-tron GT

La rinnovata gamma, che arriverà nelle concessionarie italiane a settembre, offre un mix perfetto di potenza, efficienza e design, rappresentando il futuro della mobilità sportiva e sostenibile. I prezzi partono da 128.400 euro per la S e-tron GT, 159.400 euro per la RS e-tron GT, e 175.400 euro per la RS e-tron GT performance.