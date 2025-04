Quarant’anni di evoluzione continua. Materiali all’avanguardia. Prestazioni al top. Intelligenza artificiale al servizio della sicurezza. La quinta generazione del Pirelli P Zero è realtà, con oltre 50 varianti dai 18 ai 23 pollici che promettono di rivoluzionare ancora una volta il mercato degli pneumatici auto Ultra-High Performance.

Da quarant’anni sulla cresta dell’onda

Il nuovo P Zero rappresenta un significativo passo avanti per lo storico prodotto lanciato nel 1985, primo pneumatico UHP sul mercato. L’utilizzo di intelligenza artificiale e sviluppo virtuale ha permesso a Pirelli di ottimizzare le prestazioni riducendo contemporaneamente tempi e risorse nella fase di progettazione. I risultati sono eccellenti: handling migliorato, spazi di frenata ridotti e massima sicurezza sia su asciutto che su bagnato, con la classificazione in classe “A” nell’etichetta europea per il grip sul bagnato.

Particolarmente significativa è l’attenzione alle nuove sfide del mercato automotive, con la tecnologia Elect specifica per auto elettriche. Questa innovazione garantisce una riduzione della resistenza al rotolamento che può incrementare l’autonomia fino al 10%, gestendo efficacemente l’elevata coppia e riducendo la rumorosità, caratteristiche fondamentali per le moderne auto a batteria.

Non solo prestazioni pneumatici ma anche durata: il design del battistrada e la struttura sono stati completamente riprogettati per migliorare la tenuta in curva e distribuire uniformemente la pressione, riducendo l’usura e garantendo performance costanti durante l’intero ciclo di vita. Anche l’aspetto estetico è stato rinnovato con grafiche contemporanee e marcature a contrasto.

Una famiglia sempre più ricca

La famiglia P Zero si è arricchita negli anni con varianti specializzate come il P Zero E, primo pneumatico UHP con oltre il 55% di materiali di origine naturale o riciclati, il P Zero Trofeo RS per gli appassionati di pista, e il P Zero Winter 2 per affrontare le condizioni invernali senza compromessi sulle prestazioni.

La qualità Pirelli è confermata dalle numerose omologazioni ottenute presso i più prestigiosi costruttori automobilistici. Modelli come Lamborghini Urus SE, Audi A5, BMW M5 e Mercedes GLE monteranno specifiche versioni del nuovo P Zero, consolidando una collaborazione che vede oltre il 50% delle vetture premium nel mondo equipaggiate con pneumatici auto Pirelli.

Con un’eredità che comprende più di 3.000 versioni sviluppate per auto iconiche, dal debutto nel motorsport fino all’attuale impegno per la sostenibilità pneumatici, il P Zero continua a rappresentare l’eccellenza dell’innovazione tecnologica italiana, pronta ad affrontare le sfide future della mobilità.