Potenza, eleganza e innovazione sostenibile si combinano nella rivoluzione della nuova Audi A5 2025, pronta a ridefinire il segmento premium con un mix di lusso e tecnologia avanzata. La gamma, che segna il passaggio dalla storica A4, introduce motorizzazioni ibride plug-in e anticipa il futuro completamente elettrico del marchio tedesco. L’arrivo sul mercato italiano è previsto per il secondo trimestre del 2025, con prezzi a partire da 64.300 euro per la berlina e 66.700 euro per la variante Avant.

Motorizzazioni elettrificate al top della categoria

Le nuove motorizzazioni plug-in della Audi A5 rappresentano un punto di riferimento per il segmento. Il sistema propulsivo combina un motore 2.0 TFSI quattro cilindri da 252 CV con un’unità elettrica sincrona a magneti permanenti, integrata nel cambio S tronic a doppia frizione e 7 rapporti. La batteria da 25,9 kWh (20,7 kWh netti) offre un incremento del 45% rispetto alla generazione precedente, garantendo un’autonomia elettrica tra i 102 e i 105 km secondo il ciclo WLTP.

Le prestazioni Audi A5 non deludono: la versione da 299 CV accelera da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi, mentre la variante più potente da 367 CV raggiunge lo stesso traguardo in soli 5,1 secondi. La ricarica in corrente alternata fino a 11 kW consente di ripristinare completamente la batteria in circa due ore e mezza, con la possibilità di ricarica rapida in corrente continua fino a 50 kW.

Design senza compromessi, piccole rinunce nello spazio

Esteticamente, le versioni plug-in mantengono l’eleganza e la modernità delle controparti tradizionali, senza elementi distintivi particolari. Tuttavia, la capacità di carico subisce una riduzione: sulla A5 Avant il bagagliaio passa da 476-1.424 litri delle versioni standard a 361-1.306 litri, mentre sulla berlina si riduce da 445-1.299 litri a 331-1.175 litri.

Dotazioni premium di serie

La gamma propone tre allestimenti: Business, Business Advanced ed S line edition. Già nella configurazione base, le nuove Audi A5 offrono dotazioni di alto livello, tra cui illuminazione full LED, sterzo progressivo, climatizzatore trizona, cerchi in lega da 18 pollici, assistente al parcheggio con retrocamera, sedili sportivi riscaldabili, ricarica wireless e cruise control adattivo.

Le modalità di guida permettono di scegliere tra funzionamento completamente elettrico o ibrido, ottimizzando consumi e prestazioni. Il sistema di frenata rigenerativa, evoluto grazie all’esperienza dei modelli elettrici del marchio, contribuisce ulteriormente all’efficienza complessiva del veicolo.