Lotus ha svelato la sua prima concept car, la Lotus Theory 1, che rappresenta un punto di svolta per il marchio, incarnando il futuro delle auto a prestazioni intelligenti. Theory 1 segna l’introduzione del nuovo manifesto di design Lotus, basato sui principi del DNA (Digitale, Naturale, Analogico), che influenzerà i futuri modelli dell’azienda. Questo nuovo approccio integra un’esperienza di guida immersiva e intuitiva con un design emozionale, connesso e centrato sull’uomo, con l’obiettivo di migliorare la dinamica di guida e le prestazioni del veicolo.

La tecnologia Lotuswear

Lotus Theory 1 si distingue per il suo sistema di guida immersivo, potenziato dalla tecnologia Lotuswear. Questa linea tecnologica integra funzionalità avanzate come display OLED, radar e telecamere ad alta definizione per offrire una copertura a 360°, garantendo sicurezza e informazioni in tempo reale per il conducente. L’hardware di guida autonomo L4 integra LiDAR, radar millimetrici e un sistema di calcolo alimentato da Nvidia, che ottimizza le prestazioni in ogni condizione.

Il design di Lotus Theory 01

Il design di Theory 1 enfatizza un’esperienza utente senza confini, con componenti interattive che combinano proiezioni, schermi e feedback aptici per fornire al conducente informazioni intuitive. Il sistema utilizza luci intelligenti, laser e riflessi sul parabrezza per comunicare rilevamenti di ostacoli e indicazioni di svolta, riducendo al minimo le distrazioni e migliorando la sicurezza.

Il concetto di design olistico di Lotus si concretizza anche nell’approccio sostenibile adottato per Theory 1, che utilizza solo dieci materiali principali per promuovere la sostenibilità e l’economia circolare. Tra questi materiali figurano fibra di carbonio riciclata, alluminio riciclato e policarbonato trasparente, tutti scelti per la loro leggerezza, durabilità e capacità di essere riciclati.

Lotus ha collaborato con Kyocera SLD Laser per sviluppare un innovativo sistema di illuminazione interna ed esterna, che include luci laser ultracompatte per migliorare la visibilità e ridurre il peso complessivo del veicolo. Questo sistema integra funzioni di illuminazione avanzate, come le luci DRL laser di “Nuova Generazione”, che migliorano la sicurezza su strada.

Ispirata alla formula 1

Theory 1 non è solo innovativa nel design, ma anche nelle sue prestazioni. La vettura integra tecniche aerodinamiche avanzate, ispirate alla Formula 1, per migliorare l’efficienza e ridurre il peso. Le prese d’aria laterali e il fondo sagomato del veicolo contribuiscono a ottimizzare il flusso d’aria, migliorando la stabilità e la maneggevolezza del veicolo.

L’architettura interna di Theory 1 è modellata sulla base del corpo umano, con sedili integrati nella struttura per garantire un’esperienza di guida confortevole e intuitiva. Il sistema steer-by-wire consente di regolare con precisione la dinamica di guida, mentre i pneumatici Pirelli P ZERO ELECT migliorano l’efficienza energetica e l’autonomia della batteria.

Lotus ha progettato Theory 1 con l’obiettivo di offrire un’esperienza di guida avanzata e accessibile, rimanendo fedele al DNA del marchio. Con una configurazione a tre posti, una posizione di guida centrale e un focus sulla riduzione del peso e della complessità, Theory 1 rappresenta la visione di Lotus per il futuro delle auto ad alte prestazioni.

Le specifiche tecniche di Lotus Theory 1