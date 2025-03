Innovazione su strada: il nuovo KLEBER Dynaxer HP5 ridefinisce le prestazioni dei pneumatici estivi, unendo tecnologia avanzata e attenzione all’ambiente. “Questa è attualmente la migliore gamma di prodotti estivi Kleber. Abbiamo notevolmente migliorato le performance legate alla sicurezza auto, sia in condizioni di bagnato sia di asciutto,” afferma Michel Saint-Martin, sviluppatore dei pneumatici Kleber.

Progettato per durare

Progettato per auto e SUV, il KLEBER Dynaxer HP5 combina sicurezza auto, durata e sostenibilità. In risposta alla crescente domanda di pneumatici di grandi dimensioni, aumentata del 51% tra il 2019 e il 2023 per misure dai 18 pollici in su, Kleber ha ampliato la gamma a 237 dimensioni per autovetture e 142 per SUV, coprendo misure dai 16 ai 22 pollici.

Il nuovo pneumatico introduce innovazioni significative. I canali del battistrada sono stati riprogettati con larghezza maggiorata, riducendo dell’8% la resistenza al rotolamento rispetto alla versione precedente. Inoltre, il disegno varia con 3, 4 o 5 canali longitudinali in base alla larghezza dello pneumatico, migliorando del 5% l’aderenza sul bagnato e del 2% sull’asciutto. La mescola Max Wear-Grip incrementa del 5% sia la durabilità sia l’efficienza in frenata rispetto alla generazione precedente.

Attenzione all’ambiente

Un altro aspetto chiave è l’attenzione all’impatto ambientale pneumatici. L’analisi del ciclo vitale del prodotto mostra una riduzione del 7% dell’impatto ecologico complessivo, un risultato notevole considerando che l’80% dell’impronta ambientale di un pneumatico deriva dalla fase di utilizzo. Questo è stato ottenuto grazie a una maggiore longevità (+5%), che ritarda la necessità di sostituzione, a una minore resistenza al rotolamento, che riduce sia le emissioni di particelle sia il consumo di carburante, e alla produzione localizzata in Europa, che minimizza l’impatto del trasporto.

Con il KLEBER Dynaxer HP5, Kleber consolida la propria posizione nel mercato europeo dei pneumatici estivi, che rappresenta oltre la metà delle vendite complessive. Il risultato è un prodotto che coniuga prestazioni elevate, sostenibilità e versatilità, rispondendo alle esigenze dei consumatori moderni.