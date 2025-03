Fiat si prepara a rivoluzionare il segmento dei SUV con un nuovo modello che unisce tradizione, innovazione e sostenibilità. Il debutto di questo SUV medio, previsto per l’estate 2025, promette di soddisfare le esigenze del mercato europeo con una lunghezza di circa 450 cm, un’opzione a sette posti e un prezzo competitivo sotto i 30.000 euro.

Parente della Grande Panda

Dopo il successo della Grande Panda, il marchio torinese intende mantenere il design essenziale e funzionale che ha reso celebre il modello italiano, introducendo al contempo differenze stilistiche nella parte posteriore. Per contenere i costi e garantire un prezzo accessibile, il gruppo Stellantis starebbe considerando lo stabilimento di Kenitra, in Marocco, per la produzione.

Dal punto di vista tecnico, il nuovo SUV sarà disponibile in versione elettrico con un motore da 113 CV, oltre alle opzioni mild hybrid, che sfrutteranno il consolidato motore 1.2 litri benzina con potenze di 101 e 136 cavalli. L’infotainment offrirà tecnologie avanzate per un’esperienza di guida moderna e connessa.

Fiat Pandissima, il nome non è definitivo

Il nome del veicolo resta ancora un’incognita. Tra le opzioni considerate dal CEO Olivier François ci sono “Pandissima” e “Giga Panda“, a conferma della volontà di mantenere un forte legame con l’iconica gamma Panda.

Questa mossa strategica di Fiat si inserisce in un contesto di mercato in cui il segmento dei SUV medi è il più rilevante in Europa e il secondo in Italia. Oltre a questo modello, il rinnovamento della gamma Fiat nei prossimi anni prevede l’arrivo di un pickup e di una berlina fastback, consolidando ulteriormente la presenza del marchio torinese sul mercato globale.