Oltre mezzo milione di veicoli venduti all’anno, una crescita del 9,90% nel 2024 e il 60% delle vendite globali del marchio. Questi sono i numeri che confermano il mercato auto Brasile come il più strategico per Fiat, che si prepara a lanciare una nuova scommessa nel 2026: la Fiat Grande Panda, ma con un nome differente.

Fiat Grande Panda diventa Uno

La Fiat Grande Panda si appresta a conquistare il mercato brasiliano con un’identità completamente rinnovata. Il modello, che potrebbe essere commercializzato come Fiat Uno per richiamare lo storico successo del marchio in America Latina, sarà profondamente adattato alle esigenze locali.

L’adattamento al mercato brasiliano comporterà diverse modifiche rispetto alla versione europea. Il design frontale rinuncerà al sofisticato pannello LED in favore di soluzioni più economiche, mentre gli interni saranno personalizzati per rispecchiare i gusti del pubblico locale, mantenendo un equilibrio tra qualità e accessibilità.

La gamma motori

La gamma motori Fiat per il Brasile sarà significativamente diversa rispetto a quella europea. Al posto del 1.2L PureTech Hybrid, i clienti brasiliani potranno scegliere tra il 1.0L GSE Hybrid da 125 CV, il 1.0L FireFly e il più potente 1.3L GSE Turbo. La versione elettrica, già disponibile in Europa, non sarà inclusa nel lancio iniziale, ma potrebbe arrivare successivamente.

Il nuovo modello punta a diventare il successore di vetture popolari come la Mobi e l’Argo, consolidando la presenza di Fiat in un mercato sempre più cruciale. La scelta strategica di utilizzare il nome Uno mira a creare un ponte emotivo con i consumatori brasiliani, rafforzando ulteriormente il ruolo di Fiat vendite Brasile nel consolidamento del marchio in Sud America.