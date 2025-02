Fiat Grande Panda, quanto costa la versione base ibrida

Chi ha detto che un’auto economica non possa essere anche ecologica e tecnologica? La nuova Fiat Grande Panda ibrida si prepara a rivoluzionare il mercato delle city car nel 2025, combinando efficienza, sostenibilità e un prezzo accessibile a partire da 18.900 euro.

Fiat Grande Panda “Pop”

Il nuovo modello della casa torinese si rinnova completamente, mantenendo però quel DNA che l’ha resa un’icona del Made in Italy. La versione Pop, pur presentando alcune limitazioni, offre un pacchetto completo di sicurezza e comfort che include airbag, ESP, frenata automatica d’emergenza e sistema di mantenimento della carreggiata.

L’equipaggiamento di serie comprende cerchi in acciaio da 16 pollici, climatizzatore manuale e una pratica presa USB-C anteriore. Non mancano sistemi avanzati come il rilevatore di stanchezza e il traffic sign recognition, oltre ai sensori di parcheggio posteriori, elementi che la rendono competitiva nel segmento.

Qualche compromesso emerge nelle finiture: specchietti regolabili manualmente, finestrini posteriori non elettrici e sedile posteriore non frazionabile potrebbero far storcere il naso ai più esigenti. La scelta di sostituire lo schermo centrale con una smartphone station potrebbe risultare anacronistica per alcuni, mentre la personalizzazione del colore richiede un extra di 750 euro, eccetto per il Rosso Passione.

Promettono dotazioni più elevate

Le versioni superiori della gamma promettono maggiori dotazioni tecnologiche e comfort più elevato, sebbene i prezzi non siano stati ancora comunicati. La produzione resta ancorata allo stabilimento di Pomigliano d’Arco, confermando la vocazione italiana del modello.

L’auto ibrida Grande Panda si presenta quindi come una proposta equilibrata nel panorama delle city car, sfidando competitor come Renault e Citroën con un mix di praticità, efficienza e rispetto ambientale, pur mantenendo quello spirito essenziale che l’ha sempre contraddistinta. Un’ulteriore dimostrazione della capacità innovativa di Fiat 2025.