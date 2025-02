Le innovazioni nel settore auto non si fermano mai: prima elettrica, poi ibrida, infine anche 4×4. La Fiat Grande Panda si prepara a una rivoluzione completa della sua gamma, con un’offerta che spazia dai modelli economici a quelli più prestazionali, puntando a soddisfare ogni tipo di esigenza.

Altre varianti di Fiat Grande Panda

Il futuro del celebre modello italiano si articola attraverso diverse proposte, come annunciato dal CEO Olivier Francois. La versione elettrica più accessibile si posizionerà sotto la soglia dei 20.000 euro, garantendo un’autonomia elettrica di circa 200 chilometri, mentre per chi cerca prestazioni superiori sarà disponibile una variante da 136 cavalli con oltre 400 km di autonomia, proposta a circa 30.000 euro.

L’attesa per questi nuovi modelli è già tangibile: le prime unità elettriche arriveranno nelle concessionarie a marzo, seguite a giugno dalle versioni ibride. Il successo sembra già assicurato, considerando gli oltre 15.000 ordini raccolti in pochi mesi in un numero limitato di mercati.

C’è spazio anche per la 4×4

La casa torinese non si ferma qui e sta valutando di arricchire ulteriormente la gamma con una versione 4×4, richiamando una tradizione che ha fatto la storia del modello. Questa mossa strategica permetterebbe a Fiat di presidiare ogni segmento del mercato, dalla mobilità urbana all’utilizzo più versatile.

Con questa articolata offerta, Fiat dimostra di voler mantenere la Grande Panda al passo con i tempi, conservando quella versatilità e accessibilità che l’hanno resa un’icona dell’automotive italiano, ora declinata in chiave moderna e sostenibile. Il nuovo listino prezzi si rivolge a una platea ampia, consolidando il ruolo della Grande Panda come protagonista nel panorama delle auto contemporanee.