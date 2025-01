La Fiat Grande Panda è pronta a fare il suo ingresso nel mercato, combinando innovazione e tradizione per conquistare il segmento B. Disponibile nelle concessionarie italiane a partire da marzo 2025, questa citycar firmata Stellantis si distingue per il suo design iconico e le avanzate dotazioni tecnologiche.

Con un prezzo di partenza di 18.900 euro per la versione termica e 24.900 euro per la versione elettrica, la Grande Panda si propone come una soluzione ideale per chi cerca un’auto compatta ma spaziosa. Con una lunghezza di 3,99 metri e un bagagliaio da 412 litri nelle versioni termiche, rappresenta un’opzione versatile per il segmento.

Due motorizzazioni per soddisfare ogni esigenza

La Fiat Panda ibrida è equipaggiata con un motore 1.2 da 100 CV, disponibile in tre allestimenti: Pop (18.900 euro), Icon (20.400 euro) e La Prima (22.900 euro). Per chi desidera un’alternativa a zero emissioni, la Fiat Panda elettrica offre una batteria da 44 kWh e un motore da 113 CV. Questa versione è proposta negli allestimenti “La Prima” (27.900 euro) e “Red” (24.900 euro), garantendo un’autonomia di 320 km e un innovativo sistema di ricarica rapida DC da 100 kW, capace di portare la batteria dal 20% all’80% in soli 27 minuti.

Entrambe le motorizzazioni si distinguono per un equilibrio tra prestazioni e sostenibilità, con consumi dichiarati di 18,5 km/l per l’ibrida e soluzioni tecnologiche all’avanguardia per l’elettrica.

Design retrò e materiali sostenibili

Il design Fiat Panda, sviluppato presso il Centro Stile di Torino, reinterpreta in chiave moderna gli elementi iconici della Panda degli anni ’80. Gli interni, vivaci e colorati, si caratterizzano per l’uso di materiali sostenibili, tra cui plastiche riciclate e rivestimenti in fibra di bambù. Ogni veicolo integra materiali derivati da 140 cartoni per bevande, dimostrando un’attenzione particolare alla sostenibilità.

Innovazioni tecnologiche

Tra le novità tecnologiche spicca il cavo di ricarica estraibile-retrattile per la versione elettrica, una soluzione pratica che semplifica la vita quotidiana degli utenti. Inoltre, tutte le versioni della Grande Panda sono dotate di cambio automatico e-DCT a 6 marce, progettato per garantire una guida fluida e confortevole.

Con un mix di tradizione, innovazione e sostenibilità, la Fiat Grande Panda si prepara a conquistare il mercato, offrendo soluzioni pensate per soddisfare diverse esigenze e budget.