Fiat Grande Panda è stata presentata come una rivoluzione nel segmento B, grazie all’introduzione di motorizzazioni ibride ed elettriche, accompagnate da un design anni ’80 reinterpretato in chiave moderna. Sviluppata sulla piattaforma Smart Car Platform di Stellantis, questa vettura punta a unire innovazione e mobilità sostenibile per conquistare i mercati globali.

Fiat Grande Panda, pronta alla sfida globale

La nuova Fiat Grande Panda sarà disponibile in due configurazioni: una versione ibrida con motore turbo da 1,2 litri, 100 CV e batteria da 48 volt, e una versione completamente elettrica con batteria da 44 kWh, capace di garantire un’autonomia WLTP di 320 km. Entrambe le opzioni sono progettate per offrire una guida fluida e reattiva, perfetta sia per la città che per i viaggi in famiglia.

Il design anni ’80, curato dal Centro Stile Fiat di Torino, combina nostalgia e modernità. Con una lunghezza di 3,99 metri, la vettura offre interni spaziosi per cinque passeggeri e un bagagliaio con una capacità massima di 412 litri. Tra gli elementi distintivi spiccano i fari PXL LED, ispirati ai pixel dei videogiochi, e la scritta tridimensionale “PANDA” sulle porte, che sottolineano il carattere unico del modello.

In ottica di mobilità sostenibile, Fiat ha introdotto materiali innovativi come il BAMBOX Bamboo Fiber Tex® per la plancia e componenti riciclati da cartoni per bevande, utilizzando il materiale di 140 cartoni per ogni auto. Questa scelta riflette l’impegno del marchio verso un futuro più green.

Prezzi gamma ibrida

La gamma ibrida prevede tre allestimenti: Pop, Icon e La Prima, con prezzi a partire da 16.950 € in caso di rottamazione. Per la versione elettrica, gli allestimenti includono La Prima e la (Grande Panda)RED, disponibile da 22.950 € con incentivi. Quest’ultima rafforza la partnership con l’organizzazione (RED), sostenendo la lotta contro l’AIDS e altre pandemie.

Tra le novità tecnologiche, la Fiat Grande Panda offre un cruscotto digitale da 10 pollici, un touchscreen da 10,25 pollici e una suite completa di ADAS per la sicurezza. Inoltre, è la prima auto sul mercato a integrare un cavo di ricarica retrattile, semplificando ulteriormente l’adozione della auto elettrica.

Il lancio della Fiat Grande Panda, previsto per marzo 2025, promette di offrire una soluzione accessibile e innovativa per chi cerca un veicolo versatile e sostenibile, in grado di affrontare le sfide della mobilità moderna.