Incidenti stradali: la Bulgaria si conferma al primo posto in Europa per numero di vittime, con un tasso di 81,6 decessi per milione di abitanti, superando del 79% la media dell’UE.

Allarme incidenti: i posti più insicuri

Questo dato allarmante emerge dal rapporto del Consiglio Europeo per la Sicurezza dei Trasporti (ETSC), che evidenzia una situazione critica in molti paesi dell’Est Europa. Con 526 morti totali, la Bulgaria guida la classifica sicurezza stradale in negativo, seguita dalla Romania (81,1 decessi per milione) e dalla Serbia (75,7).

Il rapporto mette in luce un netto divario tra i paesi europei. Da un lato, la Norvegia si distingue come la nazione più sicura con appena 20 decessi per milione di abitanti. Dall’altro, stati dell’Est come Lettonia (75,4) e Croazia (71,2) registrano tassi di mortalità fino a quattro volte superiori rispetto alla media europea, che si attesta a 45,5 vittime per milione.

Italia al nono posto in Europa

Nei grandi paesi dell’Europa occidentale, i dati sono intermedi: l’Italia si posiziona al nono posto con 52,4 morti per milione, mentre la Francia occupa il tredicesimo posto con 48 decessi per milione. Entrambe rimangono distanti dai risultati eccellenti dei paesi nordici, dove la cultura della sicurezza stradale Europa appare particolarmente consolidata.

Il rapporto ETSC sottolinea come questi numeri riflettano profonde differenze nella qualità delle infrastrutture, nel rispetto delle normative e nella cultura della guida. Un caso emblematico è quello della Germania: pur avendo un tasso relativamente basso (33,5 morti per milione), il paese registra 2.830 vittime in valore assoluto a causa della sua popolazione numerosa.

Il quadro generale dipinge un’Europa a due velocità in tema di sicurezza stradale, con un divario significativo tra Est e Ovest. Per i paesi con tassi di mortalità più elevati, come la Bulgaria, è necessario intervenire con strategie mirate e personalizzate per migliorare la situazione e ridurre i decessi stradali Bulgaria. Vedremo se in Italia il Codice della Strada darà una mano.