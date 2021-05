Nokian Powerproof e Wetproof: tutta l’affidabilità dei nuovi pneumatici estivi

Anche le tecnologie automotive si evolvono in parallelo al mutare delle condizioni climatiche globali: del resto, ciò è indice di grande attenzione, da parte dei Costruttori, nei confronti della più elevata sicurezza stradale, che va ovviamente garantita in qualsiasi situazione meteorologica. In ambito tyre, la necessità di avere a disposizione pneumatici di assoluta affidabilità anche nelle situazioni di guida inaspettate in rapporto alla stagione, costituisca una “voce” di primissimo piano per milioni di automobilisti. Una volta di più, ne va della propria – e soprattutto altrui – sicurezza.

Nasce da qui, ed è in costante sviluppo, l’impegno profuso dai “big player” del settore pneumatici nel mettere a disposizione dei consumatori finali nuove e sempre più perfezionate lineup di prodotti che siano in grado di sopportare al meglio tutte le condizioni meteo.

Un atout che interessa tanto la guida in inverno quanto la circolazione durante i mesi estivi: e questo proprio a causa delle bizzarrie del tempo che, purtroppo, riportano quotidianamente alla luce l’importante questione dei cambiamenti climatici, in cui repentini sbalzi di temperatura o rovesci di pioggia improvvisi anche durante la bella stagione possono mettere a dura prova l’attenzione del conducente e la stabilità del veicolo che deve sempre essere assoluta nei quattro “punti-chiave” che bisogna sempre tenere in massima considerazione nella scelta del giusto treno di gomme per la propria autovettura:

Aderenza;

Maneggevolezza;

Elevata resistenza all’usura ed agli strappi;

Bassa resistenza al rotolamento.

Per riassumere: affidabilità prestazionale in materia di sicurezza.

Un “ritratto” ideale di Powerproof e Wetproof, ultime proposte (in ordine di tempo) sviluppate da Nokian Tyres che appartengono alla grande famiglia “Proof” messa a punto dal “gommista” più a nord del mondo e dedicata agli autoveicoli (vetture, crossover e Sport Utility) che circolano tutto l’anno in Europa centrale: Powerproof e Wetproof, appunto; ma anche Winterproof, Snowproof, Weatherproof e Rockproof.

In caso di pioggia…

Per ottenere stabilità di prestazioni su asfalto bagnato, ed in ogni caso un elevato comfort durante la guida con manto stradale in cattive condizioni, la gamma di pneumatici Wetproof di Nokian porta in dote una serie di caratteristiche esclusive:

Tecnologia Dual Zone Safety;

Mescola di nuova generazione.

Nello specifico, come indica Martin Dražík, esperto e Product manager per l’Europa centrale di Nokian Tyres, “Grazie al concept Dual Zone Safety appositamente sviluppato e alla mescola di nuova generazione, lo pneumatico estivo Nokian Wetproof garantisce sicurezza, stabilità e tenuta sul bagnato di prima classe. Gli automobilisti possono ora gestire facilmente le condizioni meteo variabili durante la stagione estiva con i loro improvvisi sbalzi di temperatura, forti piogge o temporali improvvisi. Lo pneumatico mantiene le sue proprietà anche su superfici asciutte, comprese le autostrade particolarmente battute dal sole”.

A questo proposito, fa notare Nokian, un test indipendente condotto dal magazine tedesco Auto Motor und Sport ha assegnato a Nokian Wetproof la seconda posizione (giudizio complessivo: “Molto buono”). Ad avere convinto i tester sono state soprattutto la sicurezza manifestata sulle superfici stradali bagnate, l’armonica collaborazione operativa con l’ECS e l’estrema maneggevolezza su asfalto asciutto. A sua volta, la rivista tedesca “Auto Strassenwerkehr” ha assegnato a Wetproof il primo posto nel rapporto fra prezzo e prestazioni.

Anche per i SUV

Riguardo al comparto dei veicoli “a ruote alte” (fascia di mercato sempre più “centrale” a livello europeo: i dati di vendita indicano che un’autovettura su due venduta nel “Vecchio Continente” appartiene al segmento Sport Utility e Crossover), Nokian Wetproof SUV presenta la tecnologia brevettata Aramid Sidewall (già impiegata su altre tipologie “heavy duty” di pneumatici Nokian), realizzata con l’impiego difibre aramidiche ad elevata resistenza che rinforzano i fianchi dello pneumatico in modo da fornire maggiore durata e protezione (più resistenza agli urti ed ai tagli, che altrimenti potrebbero facilmente danneggiare la gomma) nelle situazioni di guida impegnative.

Una prova svolta dalla testata tedesca “Auto Bild Allrad” ha valutato Wetproof SUV come “Buono”, ponendolo al quinto posto fra le gommature sottoposte a test. Tra in punti di forza individuati, spazi di frenata brevi sul bagnato e sull’asciutto e buoni margini di sicurezza in caso di aquaplaning, nonché una elevata forza di trazione anche su erba e ghiaia.

Powerproof: garantisce Mika Häkkinen

Sul fronte delle vetture ad alte prestazioni, il discorso non cambia. Anzi, si affina in termini di risposta alla elevata potenza delle vetture più sportive: Nokian Powerproof, a questo proposito, costituisce l’ultimo nato nella categoria UHP (Ultra-high Performance) riservata agli enthusiast della guida veloce e sicura. Un giudizio di rilievo sulle sue peculiarità viene dato da Mika Häkkinen: il due volte Campione del mondo di F1 e da tempo brand ambassador di Nokian Tyres, dopo avere provato la nuova gommatura che completa la lineup “Proof” indica che “La grande stabilità e la perfetta aderenza del Nokian Powerproof garantiscono una vera sicurezza per chi guida”.

Le qualità premium di Nokian Powerproof gli hanno consentito di aggiudicarsi la terza posizione (e soprattutto gli elogi dei tester riguardo a buona maneggevolezza su bagnato e su asciutto, e per le doti di silenziosità e comfort evidenziate: il tutto, ad un prezzo “Interessante”) al termine di un recente test condotto dalla rivista polacca “Motor”, mentre il magazine tedesco “Gute Fahrt” lo ha classificato come “Buono”, con elevate doti di agilità e di performance per maneggevolezza e comfort.

Per stare tranquilli tutto l’anno

Una “nicchia” sempre più ampia di consumatori preferisce – per motivi di praticità ma anche di ottimizzazione dei costi – orientarsi su un unico tipo di pneumatico, in grado di rispondere al meglio alle esigenze del singolo in qualsiasi periodo dell’anno. Fermo restando il fatto che le gomme “stagionali” (estive e invernali) forniscono il massimo delle performance durante i mesi per i quali esse sono state progettate, è altrettanto vero che una notevole sicurezza ed una eccellente resistenza all’usura così come una bassa resistenza al rotolamento, a prescindere dalla stagione, arrivano dagli pneumatici “All-season” di ultima generazione. Come Nokian Seasonproof, sviluppato specificamente per soddisfare le necessità degli automobilisti mitteleuropei e adattarsi alle generali condizioni di guida estive e invernali.