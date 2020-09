Nokian Tyres presenta i nuovi Seasonproof e Seasonproof SUV

Di Tommaso Giacomelli giovedì 3 settembre 2020

Nokia Tyres, costruttore scandivano di pneumatici, ha lanciato il suo nuovo prodotto all-season, Seasonproof e Seasonproof SUV. Si tratta di uno pneumatico perfetto per ogni stagione e strada

Nokian Tyres presenta una nuova gamma di pneumatici all-season per auto, SUV e crossover. Il nuovo prodotto si chiama Nokian Seasonproof ed è progettato per gli automobilisti che necessitano di affidabilità e sicurezza nelle innevate e fangose giornate invernali ma che anche nella bella stagione vogliono prestazioni e fluidità di guida. Marko Rantonen, Development Manager di Nokian Tyres, ha dichiarato a proposito del nuovo prodotto: "Abbiamo un nuovo design del battistrada realizzato su misura per un uso ottimale durante tutto l'anno e innovazioni per garantire la massima sicurezza, un'eccellente durata e una bassa resistenza al rotolamento".



Il nuovo Seasonproof

L'esperienza di Nokian Tyres nella sicurezza invernale e le ottime prestazioni in tutte le condizioni di guida che si possono incontrare durante l'anno, possono essere individuate nel nuovo prodotto grazie al concept Season Sense. Il concept è realizzato specificamente per l'uso in tutte le stagioni e per garantire che la guida sia sicura sia con la pioggia che sulle strade fangose, ma anche confortevole e precisa sulle strade asciutte durante i mesi più caldi. Il Season Sense ha caratteristiche tecniche innovative nel siping dello pneumatico, nel design del battistrada e nella mescola della gomma. Il siping multifunzionale all-season e il disegno del battistrada direzionale modernizzato con un design a blocchi rigidi sono progettati per garantire ottime prestazioni per tutte le stagioni e per avere la massima sicurezza sulla neve e sull'asciutto. La massima aderenza sul bagnato e sul fango possibile tramite i nuovi canali per acqua e fango, e tramite la nuova mescola della gomma ad alto contenuto di silice che favorisce un'eccellente durata, aderenza sul bagnato e bassa resistenza al rotolamento.

Gli Snow Claws sfaccettati tra i tasselli del battistrada offrono una presa potente e una sensazione di guida stabile sulla neve durante la frenata e l'accelerazione. I Booster Snow Grip sui tasselli del battistrada migliorano l'aderenza longitudinale e laterale. I canali per acqua e fango sul battistrada sono ottimizzati per funzionare soprattutto in condizioni di bagnato. Spingono con forza il fango e l'acqua lontano tra lo pneumatico e la strada, prevenendo efficacemente lo slushplaning e l'aquaplaning. Il nuovo battistrada offre anche migliori prestazioni in estate. I miglioramenti possono essere avvertiti nelle proprietà di frenata sul bagnato e sull'asciutto, poiché l'area centrale delimitata con tasselli e lamelle su misura è realizzata per offrire prestazioni ottimali per condizioni meteorologiche variabili. La tecnologia delle lamelle per superfici asciutte e bagnate permette distanze di frenata più brevi e sicurezza in curva grazie a trazione e controllo avanzati.



Seasonproof SUV

Il prodotto di Nokian Tyres è ideale per l'uso nei SUV, perché migliora la stabilità con il supporto del blocco. Lo pneumatico è in grado di gestire i carichi delle ruote elevate in modo sicuro e saldo su strade innevate, fangose e asciutte. Dotati di una struttura robusta e migliorata e di una mescola ottimizzata per SUV, i nuovi pneumatici SUV sono anche dotati dell'esclusiva tecnologia Aramid Sidewall. La robusta costruzione del Nokian Seasonproof SUV è combinata con le pareti laterali Aramid rinforzate per migliorare la durata e garantire che lo pneumatico sia in grado di resistere ai vari impatti che possono verificarsi durante la marcia. La struttura della parete laterale contiene una fibra aramidica estremamente robusta, che rende gli pneumatici più resistenti agli improvvisi urti e ai tagli che altrimenti potrebbero facilmente interrompere la guida.