La prima Mercedes-Benz station wagon: gioiello a Stoccarda

La Mercedes-Benz 200 D Universal del 1968 è di fatto la prima station wagon prodotta dal Marchio di Stoccarda, e oggi è esposta nel museo della Stella nella sua città natale. Questa versione familiare basata sulla serie di modelli “fintail” 110 fu presentata dall’allora Daimler-Benz AG al Salone dell’automobile di Bruxelles nel gennaio 1965, inizialmente come 190 D. Aveva una capacità di carico importante: poteva trasportare un carico fino a 710 chilogrammi.

Per questo motivo, questa spaziosa variante di carrozzeria era dotata di ruote da 15 pollici più grandi rispetto alla berlina e aveva molle rinforzate. La nuova variante era di progettazione interna e le vendite avvenivano tramite la rete di concessionari. I veicoli furono prodotti da IMA in Belgio sulla base di telai consegnati con carrozzeria parziale.

Una Mercedes-Benz con tutti i crismi

La Mercedes-Benz 200 D combinava il carattere dell’elegante berlina con una sorprendente versatilità per l’uso quotidiano e il tempo libero. La Universal era già un precursore di ciò che Mercedes-Benz avrebbe stabilito dodici anni dopo con la station wagon della serie 123, lanciata nel 1977 e entrata in produzione in serie nel 1978.

Il comunicato stampa dell’epoca la descriveva così: “Sebbene le linee esterne sottolineino già che si tratti di un veicolo con un carattere speciale, piuttosto che di un’auto la cui parte posteriore è stata semplicemente modificata, un esame più approfondito della struttura uniforme della carrozzeria mostra che il design è stato creato come un tutto uno inscindibile“.

Uno sguardo al vano posteriore rivela anche un design coerente per praticità e funzionalità con un elevato appeal visivo. La pelle artificiale marrone conferisce all’interno un’atmosfera accogliente. Il pavimento è in Panolux, come spiega il pacchetto stampa: una composizione di fibre di legno e resina di bachelite. “Garantisce la massima protezione contro graffi, macchie, usura, ecc., per non parlare del tocco lussuoso che conferisce all’auto“. E ancora: “L’uso di un pavimento in legno realizzato con un materiale così prezioso come ‘Panolux’ è più costoso della lamiera verniciata, ma oltre all’aspetto lussuoso, offre il vantaggio di un buon isolamento acustico“.

Dentro alla storia

L’esemplare esposto nel Museo Mercedes-Benz è una 200 D Universal. Ha un motore a quattro cilindri con una cilindrata di 1988 centimetri cubici e una potenza di 40 kW (55 CV). Il veicolo esposto è stato consegnato nei pressi di Bordeaux in Francia e lì immatricolato nel luglio 1968. È stato quindi costruito dopo il lifting e ha la regolazione delle sospensioni idropneumatiche di nuova concezione per una maggiore sicurezza e comfort. Questa si adatta automaticamente al peso del carico. Tra il 1965 e il 1968 furono costruite solo 2.754 unità della prima station wagon lifestyle di Mercedes-Benz.