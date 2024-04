La Mercedes rossa che vinse la Targa Florio del 1924 torna ai vecchi fasti

Il 27 aprile del 1924, Mercedes raccolse con Christian Werner un importante successo alla Targa Florio, in Sicilia, davanti all’Alfa Romeo di Giulio Masetti. Sono passati 100 anni da quella vittoria. Ora la vettura protagonista di quella straordinaria impresa è tornata all’antico splendore, dopo un intenso restauro, eseguito dai migliori professionisti della casa di Stoccarda. Per mettere a frutto l’impresa, si sono unite le competenze del Mercedes-Benz Classic Centre, dell’Archivio Mercedes-Benz Classic e di una solida rete di esperti.

La cosa che spicca subito agli occhi è la veniciatura rossa della carrozzeria: qualcosa di diverso dal bianco usato in quel periodo storico e dall’argento dei tempi successivi, che accompagnarono l’azione dei bolidi tedeschi nell’universo sportivo. Un fatto più unico che raro. Lo scopo di questo trattamento cromatico era quello di prevenire eventuali “interferenze” dei tifosi italiani durante la gara. Una precauzione a mio avviso eccessiva, perché in Sicilia gli appassionati hanno sempre mostrato grande fair play. Comunque, questa fu la ragione, ammessa candidamente dagli uomini della “stella”. Con la tinta rossa, era più facile miscelarsi alle auto da corsa del Belpaese.

Una Mercedes vincente alla Targa Florio 1924

In quella edizione della sfida isolana, la squadra corse Mercedes si presentò alle tribune di Floriopoli con quattro auto da gara. Erano delle duemila sovralimentate. Tre di queste presero parte alla prova madonita ideata da don Vincenzo Florio. L’impegno fu fruttuoso, perché un esemplare della specie “tagliò” per primo la linea del traguardo. Ora quella racing car, dopo un paziente lavoro artigianale, ha recuperato lo splendore delle origini ed è pronta a tornare su strada, in alcuni prestigiosi eventi internazionali, come uno dei fiori all’occhiello di Mercedes-Benz Motorsport, in occasione dei suoi 130 anni di vita.

Il restauro della vettura è avvenuto con cura maniacale, rispettando i più alti standard di autenticità. Gli appassionati, nel corso dell’anno, potranno ammirare questa Mercedes rossa in vari contesti ambientali, con il suo carico di valori storici. Doverosa un’escursione in Sicilia, nel tempio della Targa Florio, dove nel 1924 maturò l’importante successo che ha dato prestigio al mezzo.