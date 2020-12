Porsche Panamera: allo studio la variante coupé

Nel corso del 2022 potrebbe debuttare la tanto attesa variante coupé della Porsche Panamera, erede spirituale della storica granturismo 928. Stando a quanto riportato dall’edizione online della testata tedesca Auto Bild, l’inedita Panamera Coupé anticiperà la terza generazione della ammiraglia della Casa di Zuffenhausen.

Esteticamente, la nuova Porsche Panamera Coupé sarà riconoscibile per lo stile in linea con l’iconica 911, ma l’abitacolo avrà la configurazione per quattro posti veri. Ovviamente, il motore sarà posizionato all’avantreno. In questo modo, il costruttore tedesco completerà il ‘terzetto’ dal punto di vista tecnico, avendo già la 911 con il motore posteriore e la 718 Cayman con il motore centrale.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la gamma della nuova ed inedita Porsche Panamera Coupé comprenderà solo le versioni Turbo e Turbo S, anche con la propulsione ibrida Plug-In denominata e-Hybrid. Le declinazioni 4S e GTS, invece, dovrebbero essere introdotte solo successivamente.