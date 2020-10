Porsche Panamera: le nuove Turbo S E-Hybrid e 4 E-Hybrid

Di Junio Gulinelli martedì 20 ottobre 2020

Arrivano in Italia con prezzi da 117.088 euro per la 4 E-Hybrid e fino a 196.144 euro per la Turbo S E-Hybrid





La nuova Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid è l’ultima arrivata della nuova generazione della berlina sportiva tedesca. Monta una batteria con una capacità maggiore e con 700 CV di potenza complessiva e diventa così la Porsche più potente con motore a combustione in commercio. Il powertrain è formato dal V8 biturbo da 4,0 litri e 571 CV con 870 Nm di coppia, abbinato a un motore elettrico da 136 CV e 400 Nm integrato nel cambio a doppia frizione PDK a otto rapporti.

Questo aumento di potenza di 20 CV le basta a migliorare lo sprint 0-a00 km/h, coperto in 3,2 secondi (0,2 secondi più veloce rispetto al modello uscente) e 315 km/h velocità massima.

Come anticipato, la batteria agli ioni di litio riceve un aumento di capacità: era da 14,1 kWh nella versione uscente, mentre ora passa a 17,9 kWh. Ciò si traduce, stando ai dati rilasciati da Porsche, in un aumento del 30% della sua autonomia in modalità elettrica. Pertanto, la nuova Panamera Turbo S E-Hybrid vanterebbe un'autonomia elettrica di 50 chilometri (WLTP).

Insieme a questa nuova ibrida, Porsche ha anche presentato la nuova Panamera 4 E-Hybrid. Mantiene il V6 biturbo da 2,9 litri e 330 CV associato a un motore elettrico per una potenza combinata di 462 CV. Accelera da 0 a 100 km / h in 4,4 secondi e raggiunge i 280 km/h di velocità massima. Anche questa versione della berlina ibrida tedesca monta ora la batteria da 17,9 kWh che migliora del 40% l'autonomia. In questo caso, la Panamera 4 E-Hybrid dichiara 56 km di autonomia elettrica, sempre secondo il ciclo urbano WLTP.

Insieme alla 4S E-Hybrid da 630 CV recentemente introdotta, queste nuove ibride plug-in vanno a completare la gamma a doppia alimentazione della Porsche Panamera, tutte disponibili in tre stili di carrozzeria: Pamera (berlina), Panamera Executive (berlina a telaio lungo) e Sport Turismo (station wagon). Arriveranno nelle concessionarie a dicembre con prezzi che partono dai 117.088 euro della 4 E-Hybrid per arrivare ai 196.144 euro (più optional) della Turbo S E-Hybrid.