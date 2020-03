Porsche 718 Cayman: nuove foto spia della versione GT4 RS

Di Dario Montrone venerdì 13 marzo 2020

Proseguono i test di collaudo della Porsche 718 Cayman GT4 RS, la versione più sportiva della coupé compatta di Zuffenhausen.

Nuove foto spia per la Porsche 718 Cayman GT4 RS, impegnata nei test di collaudo invernali, in vista del debutto sul mercato europeo previsto per fine anno. Stando alle immagini, emergono nuovi dettagli sull'aspetto della declinazione GT4 RS, ovvero la versione sportiva di punta della coupé compatta Porsche 718 Cayman.

Infatti, il 'muletto' della futura Porsche 718 Cayman GT4 RS è dotato di cerchi in lega dedicati, alettone posteriore specifico, prese d'aria in stile Naca sul cofano anteriore per migliorare il raffreddamento dei freni anteriori e ulteriori prese d'aria laterali al posto dei finestrini posteriori per il raffreddamento del motore centrale.



Per quanto riguarda la meccanica principale, la nuova Porsche 718 Cayman GT4 RS sarà equipaggiata, quasi certamente, con il propulsore a benzina 4.0 Boxer aspirato a sei cilindri da circa 450 CV di potenza, molto probabilmente abbinato solo ed esclusivamente al cambio automatico PDK a doppia frizione.