Porsche Experience Centre: un impianto al vertice a Singapore

L’undicesimo Porsche Experience Center (PEC) si appresta a prendere forma. A dare l’annuncio, nelle scorse ore, ci ha pensato la stessa casa di Stoccarda. La struttura sarà operativa nel 2027. Sorgerà a Singapore, in un’area del mondo destinataria di grandi attenzioni da parte del marchio. Qui, nei futuristici Gardens by the Bay, era già avvenuta l’anteprima mondiale della nuova Macan. Ora parte un nuovo atto della liaison con quel distretto commerciale.

La città-stato orientale continua ad essere sotto i riflettori del management, che crede nel suo potenziale di bacino. Il futuro Porsche Experience Center sorgerà a soli 20 minuti dall’aeroporto di Changi, uno degli hub aeronautici più trafficati del mondo. Sarà destinato a diventare una grande attrazione, sia per gli appassionati d’auto che per i nuclei familiari in cerca di momenti gradevoli, nel segno del fascino e delle emozioni. Diverse le attività che si potranno svolgere nella struttura. Lecito parlare di un potente volano, capace di richiamare persone provenienti dall’intera regione del sud-est asiatico.

Un complesso all’avanguardia firmato Porsche

Cuore dell’impianto di Singapore sarà, ovviamente, la pista, che avrà una lunghezza di oltre due chilometri. Qui, come in un parco giochi motoristico, si potranno gustare, in piena sicurezza, le performance delle sportive tedesche, in un ambiente a tema, che fa la differenza, perché aggiunge alla tela dinamica una cornice ideale per intrattenere relazioni e per conoscere altra gente animata dalla stessa passione e dallo stesso entusiasmo. Nel nuovo Porsche Experience Center si prevede un’ampia gamma di servizi ed attrazioni. Sarà una realtà all’avanguardia, su tutti i fronti.

Di particolare rilievo la presenza di una struttura post-vendita completamente integrata e ad alta capacità. All’interno dell’impianto saranno operativi vari modelli elettrici del marchio, per aderire all’impegno Porsche di creare una catena del valore “carbon neutral” entro il 2030. Gli appassionati e i nuclei familiari che raggiungeranno il complesso di futura realizzazione, potranno giovarsi anche di mostre tematiche, in grado di toccare le giuste corde emotive. Di particolare fascino quelle dedicate alle auto “fisiche”, che ruoteranno periodicamente. Alcuni modelli saranno particolarmente esclusivi e proverranno direttamente dal Museo Porsche. Spazio anche per i simulatori e, dulcis in fundo, per la ristorazione. Così potrà essere soddisfatta una vasta gamma di esigenze.