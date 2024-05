Porsche 911: raduno sulle strade della Targa Florio

I soci del Porsche Club Germania si sono tuffati sulle strade della Targa Florio ed hanno visitato il Museo di Collesano, prezioso scrigno dedicato alla corsa di don Vincenzo Florio. L’evento ha segnato la prima tappa del World Tourist Saistours. Altri meeting dello stesso tipo sono previsti per le giornate di lunedì 13 maggio e venerdì 24 maggio.

Grande l’entusiasmo dei protagonisti, che hanno potuto assaporare alcuni luoghi simbolo e diversi ricordi della mitica sfida siciliana, nata nel lontano 1906. Molte le Porsche 911 (serie 992) coinvolte nell’incontro inaugurale, con un ricco assortimento di colori e di allestimenti, anche se a dominare la scena ci hanno pensato le versioni Cabriolet.

Appuntamento Porsche con la storia

Per i culturi del marchio, una bella esperienza turistica e di guida, su strade sinuose e dense di romanticismo, ma soprattutto un omaggio alla lunga scia di successi conseguiti dalla casa tedesca alla Targa Florio, dove Porsche detiene il primato assoluto, con 11 sigilli messi a segno nel tempo. Una prova di forza, in uno scenario agonistico complesso, dove il confronto era ai massimi livelli su scala mondiale.

La gara madonita metteva a dura prova uomini e mezzi. Sicuramente è stata una delle sfide sportive più difficili e affascinanti di sempre. Vincere sulle strade dell’isola era come guadagnare un Master di grandissimo prestigio. Il raduno delle Porsche 911 del club tedesco al Museo della Targa Florio di Collesano è stato un atto dovuto, una celebrazione di una storia nobile.

Ricordiamo che il primo trionfo Porsche nella corsa ideata da don Vincenzo Florio prese forma nel 1956, con Umberto Maglioli, su 550A RS 1500 spyder. L’ultimo nel 1973, con Herbert Müller e Gijs Van Lennep, su Porsche 911 Carrera RSR 3000 coupé. Quest’anno ricorre il 60° anniversario del successo del barone siciliano Antonio Pucci, in coppia con Colin Davis, su Porsche 904 GTS. In Sicilia fervono i preparativi per onorare al meglio la ricorrenza. Nell’attesa, godetevi il nostro reportage fotografico.