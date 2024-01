Porsche Macan EV: design, motori, prestazioni e prezzo [FOTO]

Porsche Macan EV è stata finalmente svelata. Il marchio tedesco ha appena presentato il suo nuovo crossover EV in due versioni: la Macan 4 da 402 CV e la Macan Turbo da 630 CV. La Macan di seconda generazione è basata su una piattaforma sviluppata in collaborazione con Audi, chiamata Premium Platform Electric (PPE). Questa piattaforma, con un’architettura elettrica da 800 volt, sarà condivisa anche con prossimi modelli Audi come la A6 e la Q6 EV, e potrebbe essere impiegata per una versione completamente elettrica della Porsche Cayenne.

Svelata la nuova Porsche Macan EV: ecco tutte le novità relative a motori, prestazioni, design e caratteristiche

Il design della nuova Porsche Macan EV presenta un approccio tipico della casa automobilistica, caratterizzato da un’evoluzione piuttosto che una rivoluzione. Le distintive forme e proporzioni della Macan come coupé rimangono intatte, con alcune nuove aggiunte nella parte anteriore, come le luci di marcia diurna in stile Taycan. I fari sono stati posizionati più in basso nel paraurti anteriore, e l’iconico cofano della Macan a benzina è stato sostituito. La linea del cofano è ora più bassa, poiché ospita solo un piccolo vano aggiuntivo per cavi di ricarica e altri accessori.

La batteria della Porsche Macan EV utilizza celle al litio-nichel-manganese-cobalto disposte in 12 moduli, garantendo una capacità netta di 95 kWh (100 kWh lordi). Porsche, con la Taycan, è stata la prima casa automobilistica a introdurre un veicolo di produzione a 800 volt, un’architettura che consente un utilizzo ridotto di rame e prestazioni di ricarica più elevate.

La Porsche Macan EV può beneficiare di un caricabatterie da 800 volt DC (corrente continua), raggiungendo una potenza di ricarica fino a 270 kW. Se utilizzato un caricabatterie da 400 volt, la batteria viene suddivisa in modo da caricare entrambe le sezioni simultaneamente, riducendo significativamente i tempi di ricarica.

Entrambe le varianti, Macan 4 e Macan Turbo, sono dotate di motori sincroni a magneti permanenti su ciascun asse. Il motore posteriore nella Macan ruota di 180 gradi, contribuendo a una distribuzione del peso leggermente orientata all’indietro. Nella Macan 4, la potenza è di 402 CV e 650 Nm, mentre nella Macan Turbo la potenza raggiunge i 630 CV e 1130 Nm. Si noti che questi dati sono in modalità “overboost” e sono disponibili solo per un periodo limitato durante l’uso del Launch Control.

Quanto all’accelerazione, la Porsche Macan EV 4 può raggiungere i 100 km/h da fermo in 4,9 secondi, mentre la Turbo lo fa in 3,2 secondi. Le velocità massime sono rispettivamente di 220 e 260 km/h. L’autonomia è di 613 km per la Macan 4 e di 591 km per la Turbo.

La presenza del motore posteriore elimina la necessità di un cambio a due velocità, come visto sulla Taycan. Porsche ha raggiunto gli obiettivi di velocità massima e accelerazione senza la necessità di una trasmissione a doppia velocità. Questa semplificazione contribuisce anche alla riduzione del peso complessivo e delle perdite di trasmissione, migliorando l’efficienza globale del veicolo.

Le sospensioni della Porsche Macan EV di seconda generazione sono di tipo multi-link sia all’anteriore che al posteriore. La configurazione della sospensione anteriore prevede un doppio braccio oscillante, con il collegamento superiore diviso in due parti, spostando l’asse dello sterzo verso l’esterno. Entrbe le varianti, Macan 4 e Macan Turbo, saranno equipaggiate di serie con molle ad aria Porsche Active Suspension Management (PASM) e ammortizzatori adattivi.

Gli interni della nuova Porsche Macan Ev richiamano il design di altri modelli Porsche, come la recentemente rinnovata Cayenne e la nuova Panamera di terza generazione. Il quadro strumenti è completamente digitale, con un display curvo pulito, affiancato da un ampio schermo centrale che ospita l’ultima versione del sistema di infotainment Porsche. Questo sistema è all’avanguardia, supportando app popolari come Spotify e YouTube. Inoltre, sono presenti un display aggiuntivo per i passeggeri e un display heads-up con funzionalità di realtà aumentata. Infine per quanto riguarda il prezzo si parte da 88.187 euro.