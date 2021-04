Porsche 928: all’asta un esemplare da record

La Porsche 928 è un oggetto controverso, doveva rivoluzionare il mondo della Casa di Zuffenhausen ma per molte decadi è rimasto incompreso e a volte snobbato. Progettata negli anni ’70 era così avanti per l’epoca da sembrare proveniente da un altro pianeta, come una navicella spaziale. Negli ultimi tempi è stata riscoperta e ammirata, conquistando sempre più affezionati, anche tra i puristi del marchio, noti per non amare particolarmente le creature a motore anteriore prodotte dalla Casa tedesca.

Ad ogni modo, recentemente è finita all’asta la Porsche 928 più veloce di sempre, capace di segnare i 377,8 km/h al TRC Proving Grounds nel 2020. Ovviamente l’auto non è originale, ma è preparata per le competizioni, tanto da aver gareggiato anche alla famosa cronoscalata di Pikes Peak.

Le modifiche

Come abbiamo accennato, della vettura originale resiste ben poco, specialmente per quanto riguarda il vano motore. Il vecchio 4.5 litri da 240 CV è stato sostituito con un 6.5 V8 da 1130 CV e 1296 Nm di coppia. Parliamo di cifre esorbitanti, raggiunte per merito di un compressore Vortech, un nuovo albero a camme, nuove sedi delle valvole, un sistema di raffreddamento modificato e una centralina TecGT.

Ma tutto ciò non basta, perché il pacchetto viene completato da un cambio manuale a 6 rapporti con rapporti di trasmissione molto corti e un differenziale a slittamento limitato Getrag, in più ci sono nuove sospensioni e delle barre antirollio regolabili. L’impianto frenante è di Brembo, mentre i cerchi da 18” Forgeline sono montati su pneumatici Hoosier ad alte prestazioni.

All’asta

Sicuramente il prezzo di questa Porsche 928 raggiungerà stime molto elevate, sicuramente tra le più alte della storia del prestigioso Marchio di Zuffenhausen. Il perché, è presto detto, in quanto tale vettura ha gareggiato e ha vinto all’International Pikes Peak nella sua categoria, cioè quella delle auto a trazione posteriore nel 2009. Inoltre, ha raggiunto i 348,6 km/h nella pianura desertica di Bonneville nel 2011, un altro primato che le appartiene. L’asta si terrà online dal 14 al 22 maggio sul sito di Mecum Auctions e sicuramente la 928 da record sarà una delle grandi attrazioni.